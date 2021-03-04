Россия рассматривает возможность сокращения государственных заимствований из-за роста цен на нефть

Россия может в конечном итоге занять в этом году на 6,8 млрд долларов США (500 млрд российских рублей) меньше, чем планировалось, поскольку более высокие цены на нефть будут способствовать росту ее основных доходов от нефти, сообщает Bloomberg. упомянул В среду были процитированы официальные лица, знакомые с планами.

Рост цен на нефть, которые в этом году выросли почти на 30 процентов, совпадает с периодом выхода российской экономики из рецессии во время эпидемии.

В прошлом году российская экономика страдала от последствий обвала цен на нефть, который она способствовала возникновению временного спора со своим партнером по ОПЕК + Саудовская Аравия в марте 2020 года. Российский рубль рухнул, и в результате доходы от российской нефти сократились. снижения цен на нефть. Во время пандемии.

В марте 2020 года министр финансов России Антон Силуанов предупредил, что доходы от нефти и газа будут на 40 миллиардов долларов (3 триллиона рублей) меньше запланированных из-за более низких цен на нефть. Тогдашний министр финансов России признал, что в российской экономике дела обстоят не так, как ожидалось, заявив, что один фактор цен на нефть снизил бы доходы бюджета страны примерно на 40 миллиардов долларов по сравнению с предыдущими оценками.

В своем экономическом отчете по России за август 2020 года Всемирный банк заявил, что обвал цен на нефть, наряду с глобальной рецессией, вызванной Коронавирусом, приведет к сокращению российской экономики в 2020 году на 6%, или на самый крупный сумма через 11 лет.

Сообщается также, что Россия рассматривает возможность принятия какой-либо государственной программы хеджирования нефти, аналогичной программе хеджирования нефти в Мексике, для защиты государственных доходов от будущего обвала цен на нефть.

Согласно источникам Bloomberg, в этом году более высокие цены на нефть увеличили доходы России от продажи нефти, основные доходы от экспорта, и правительство обсуждает вопросы сокращения государственного долга.

Чиновники рассматривают возможность сокращения заимствований до 43 миллиардов долларов США (3,2 триллиона рублей) с 50 миллиардов долларов США (3,7 триллиона рублей), по данным источников, один из них даже заявил, что сокращение заимствований в 2021 году может удвоиться до 13,5 миллиардов долларов США ( 1). 1 трлн руб.).

Автор Цветана Параскова для Oilprice.com

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