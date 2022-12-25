Россия рассматривает возможность экстренного спасения астронавтов космической станции после обнаружения утечки

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Россия может отправить спасательный корабль на Международную космическую станцию ​​после того, как ранее в этом месяце была обнаружена «необъяснимая утечка», извергающая частицы в космос из пилотируемого корабля «Союз» в орбитальной лаборатории.

«Огромный» выброс снегоподобных частиц был зафиксирован 14 декабря из задней части пристыкованного к космической станции корабля «Союз МС-22».

Сергей Крикалев, руководитель программы пилотируемых космических полетов в российском космическом агентстве «Роскосмос», сообщил журналистам на брифинге в четверг, что ущерб от утечки оценивается.

В понедельник агентство Ассошиэйтед Пресс сообщило, что из-за утечки температура в отсеке для экипажа капсулы поднялась до 30 градусов по Цельсию.

Роскосмос сообщил, что затем экипаж использовал вентиляторы в российском отсеке, чтобы вдуть холодный воздух в капсулу, чтобы снизить температуру.

В агентстве отметили, что «повышение температуры на корабле «Союз МС-22» допустимо и не является необходимым для работы оборудования или здоровья экипажа в случае необходимости присутствия на корабле».

В заявлении НАСА говорится, что два агентства внимательно следят за температурой космического корабля «Союз», которая «в настоящее время остается в допустимых пределах».

По словам Крикалева, если анализ покажет, что капсула непригодна для пилотируемого полета, запуск еще одной капсулы «Союз», запланированный на март, будет перенесен на февраль.

Утечка была впервые обнаружена, когда датчики давления в контуре охлаждения космического корабля показывали низкие показания только во время подготовки российских космонавтов к выходу в открытый космос.

Затем российское управление полетами прервало выход в открытый космос после того, как специалисты агентства на земле увидели поток жидкостей и частиц, вытекающих из капсулы «Союз», в прямом эфире с Международной космической станции.

А НАСА указало, что никому из членов экипажа Международной космической станции — трем американским астронавтам, трем российским астронавтам и японскому астронавту — ничего не угрожает.

Представитель Роскосмоса заявил, что утечка, вероятно, была вызвана попаданием небольшого метеорита в один из радиаторов космической станции.

НАСА указало, что тщательное изучение поверхности капсулы с помощью камеры канадского роботизированного манипулятора помогло обнаружить утечку.