На следующей неделе российский парламент проведет консультации по идее обратиться к президенту Владимиру Путину с просьбой признать два пророссийских сепаратистских региона на востоке Украины независимыми государствами, сообщил глава российского парламента в пятницу.

Вячеслав Володин, спикер Государственной Думы, нижней палаты парламента, сделал заявление накануне переговоров в Женеве в пятницу между высшим дипломатом России и госсекретарем США Энтони Блинкиным для обсуждения эскалации напряженности вокруг Украины.

Наращивание российских войск вблизи Украины вызвало опасения западных стран по поводу возможности войны между соседями бывшего Советского Союза, отношения которых были натянутыми после аннексии Крыма Москвой и начала поддерживаемого Россией повстанческого движения. на востоке Украины. в 2014.

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Официальное признание провозглашенных в одностороннем порядке Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики в Донбассе на востоке Украины рассматривается как возможный шаг, который может предпринять Путин, если ему не удастся получить гарантии безопасности, которых он добивается от Запада.

Володин в заявлении, размещенном в его аккаунте в мессенджере Telegram, сообщил, что принято решение о дальнейшем рассмотрении проекта постановления парламента, представленного в среду 11 депутатами, в том числе лидером КПРФ Геннадием Зюгановым, который, по его словам, Россия должна официально признать. Два региона независимы, чтобы защитить своих жителей от внешних угроз.

Володин заявил, что пропутинская правящая партия «Единая Россия» обеспокоена безопасностью россиян, проживающих в двух странах расставаться Регионы. С 2014 года Москва выдала жителям более 600 тысяч российских паспортов.

Россия бьет в барабаны войны.

Путинская парламентская партия «озабочена» безопасностью россиян на Украине.

На следующей неделе они попросят великого лидера действовать В российском парламенте обсуждают независимость удерживаемой повстанцами восточной Украины https://t.co/jpYxH9Z1Sa — Фрэнсис Харрис (@farris2011) 21 января 2022 г.

«Вопрос на нашей экспертизе — очень серьезный и ответственный вопрос», — сказал Володин.

Он сказал, что поэтому было бы уместно обсудить его на следующей неделе с лидерами основных партий, представленных в парламенте, а затем в Государственной Думе, которая определяет график работы палаты и ее загруженность.

Мы видим, что президент (украинец) Зеленский игнорирует Минские (мирные) соглашения. НАТО хочет оккупировать Украину. И то, и другое может привести к трагедии. «Мы не должны этого допустить», — сказал Володин.

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Зеленский неоднократно заявлял, что открыт для переговоров с Россией, в то время как западные лидеры ясно давали понять, что в ближайшем будущем у Украины нет перспективы вступления в НАТО.

Reuters с дополнительными данными отдела новостей GVS