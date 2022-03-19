Россия рассматривает «параллельный импорт» после прекращения продаж крупных брендов

(Рейтер) — Россия рассматривает возможность разрешить ритейлерам импортировать товары из-за рубежа без разрешения владельца товарного знака, заявил в пятницу антимонопольный регулятор после того, как мировые бренды приостановили продажи или приостановили экспорт из-за вторжения в Украину.

Разрешение «параллельного импорта» отражает то, как сектор розничной торговли России был перевернут западными экономическими санкциями и решениями международных компаний, таких как H&M (HMb.ST) и Nike, ограничить свою деятельность в России. Подробнее

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила, что ее руководитель встретился с директором крупнейшего российского интернет-ритейлера Wildberries, на котором обсуждалась легализация параллельного импорта. Обе стороны выразили уверенность, что этот шаг пойдет на пользу российским потребителям и компаниям.

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ФАС заявила, что подготовила проект постановления о параллельном импорте, который иногда называют «серым импортом», который обсуждается правительством.

«Действенной мерой поддержки станет инициатива ФАС, разрешающая параллельный импорт… Малый и средний бизнес получит возможность легально ввозить иностранные товары без получения дополнительных разрешений, а потребитель получит доступ к более широкому ассортименту товаров», сказала Татьяна Бакальчук, директор Wildberries, в заявлении «высокое качество по разумным ценам».

«Особенно это важно для социально значимых товаров, таких как лекарства, продукты питания и детские товары», — добавил Бакальчук.

Правительство России предложило ряд мер поддержки, чтобы попытаться поддержать свою экономику перед лицом западных санкций из-за конфликта в Украине. Однако Кремль переживает самый тяжелый экономический кризис со времен распада Советского Союза в 1991 году.

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Об этом сообщает Рейтер.

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