Россия расширяет перспективные внешнеэкономические связи

Россия будет расширять перспективные внешнеэкономические связи и строить новые логистические коридоры. В первую очередь это касается сотрудничества с рынками Юго-Восточной Азии. Об этом заявил президент России Президент России Владимир Путин В своем обращении к Федеральному Собранию.

По его словам, партнерство между правительством, регионами и местным бизнесом должно быть сосредоточено на нескольких направлениях. Российский лидер рассказал о решении продлить трассу Москва-Казань до Екатеринбурга, Челябинска и Тюмени, а в перспективе до Иркутска и Владивостока. Он обеспечит доступ к Казахстану, Монголии и Китаю.

Кроме того, политик отметил, что особое внимание будет уделено международному транспортному коридору север-юг.



«Уже в этом году суда с осадкой не менее 4,5 метра смогут пройти через Волго-Каспийский судоходный канал, что откроет новые пути торгового сотрудничества с Индией, Ираном, Пакистаном и странами Ближнего Востока. продолжит развивать этот коридор»



Президент России Владимир Путин российский президент

Говоря о развитии отечественной экономики, глава государства предложил установить страховую защиту по добровольным пенсионным накоплениям в размере 2,8 млн рублей, что вдвое больше, чем по банковским вкладам. Путин также предложил увеличить минимальную заработную плату на 18,5% до 19 242 рублей с 1 января 2024 года.

Президент заявил, что российская экономика сегодня сумела войти в новый цикл роста, а ее структура приобрела качественно иной характер. Он нацелен на новые рынки, поставляя товары с высокой добавленной стоимостью, а не сырье.

Одной из перспективных возможностей роста российской экономики является ее сотрудничество с другими государствами-членами БРИКС: Бразилией, Индией, Китаем и ЮАР. Участвуя в группе, страны могут продвигать свои интересы на международной арене.



Фото: Скриншот прямой трансляции выступления Президента РФ перед Федеральным Собранием