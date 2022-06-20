Изображение предоставлено Минобороны России Опубликовано 19 июня 2022 г., 21:32

Морской администратор











С этой недели российские власти будут время от времени закрывать черноморский терминал, через который проходит две трети экспорта казахстанской нефти, для обнаружения неразорвавшихся боеприпасов на морском дне, сообщает государственный Комиссар.





Каспийская трубопроводная федерация (КТК) уже более двух десятилетий эксплуатирует соединительный трубопровод между материковой частью Казахстана и российским черноморским портом Новороссий. Его мощность составляет 1,4 миллиона частей на миллион, что составляет более двух процентов мировой морской торговли нефтью.





Воскресенье, госКоммерсант Сообщено В настоящее время рядом с терминалом КТК обнаружены десятки возможных осколков неразорвавшихся боеприпасов. Их необходимо убрать, а работу терминала приостановить с 20 июня.





«Начало спецоперации [invasion of Ukraine] Не давая нам закончить все [survey] Работайте», — сказал «Коммерсанту» портовый чиновник, заявивший: [loading buoy]. Работа очень опасная».





По сообщениям местных СМИ, группы EOD в Новороссийске обнаружили и уничтожили в этом районе неразорвавшиеся бомбы замедленного действия времен Второй мировой войны, в том числе три большую часть прошлой недели. Торпеды В главном порту.





Министр энергетики Казахстана Поляк Аксулаков заявил СМИ, что не верит, что перебои окажут существенное влияние на экспорт, поскольку будет работать погрузочная платформа.





Если сообщение Ъ соответствует действительности, это второе закрытие терминала КТК в Новороссийске с марта. Commerzand сообщил, что два из трех причальных поплавков терминала были повреждены штормом в конце марта, а в связи с частичным остановом на мировом рынке за три недели было потрачено 1 млн п.п. Казахстан говорит, что полноценная работа была восстановлена ​​только в конце мая.





Его выбор времени вызвал у политологов вопросы о том, необходим ли новый удар для обеспечения безопасности. Это продолжается через несколько дней после того, как президент Казахстана Касим-Жомар Токаев заявил, что не признает два пророссийских сепаратистских района на востоке Украины.





На прошлой неделе на Петербургском экономическом форуме в присутствии президента России Владимира Путина и главного российского активиста Маргариты Симон Токаев заявил, что так называемая Донецкая Народная Республика и так называемая Луганская Народная Республика (ДНР и ЛНР) не могут быть признан Казахстаном.





«Если бы право на самоопределение наций во всем мире было бы обеспечено, было бы подсчитано, что на земле было бы более 500 или 600 наций вместо 193 государств, которые сейчас составляют ООН. Естественно, это было бы сбивать с толку», — сказал Токаев. «По этой причине мы не признаем ни Тайвань, ни Косово, ни Южную Осетию, ни Абхазию. Очевидно, что эта политика распространяется на полугосударственные объединения, которыми, на наш взгляд, являются Луганск и Донецк».





Эти две дивизии были созданы во время первого российского вторжения в Украину в 2014 году. Россия признала два независимых государства в феврале, незадолго до того, как она во второй раз вторглась в Украину. Широко распространено мнение, что Москва имеет административный контроль над ДНР и ЛНР.





Критики России давно предупреждают, что энергетическая инфраструктура Кремля может быть использована для получения иностранной валюты. На прошлой неделе Франция неожиданно встретила Завершение Через два дня после того, как президент Франции Эммануэль Макрон заявил о своей поддержке кандидатуры Украины на вступление в ЕС по всем поставкам российского газа.









