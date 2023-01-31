Россия рекомендует инвесторам конвертировать валютные облигации на фоне замораживания активов

Автор Елена Фабричная

МОСКВА (Рейтер) — Центральный банк России во вторник рекомендовал розничным инвесторам конвертировать свои еврооблигации в иностранной валюте в местные «альтернативные облигации», при этом активы инвесторов на 5,7 трлн рублей (81 млрд долларов) были заморожены из-за западных санкций.

С тех пор, как в феврале прошлого года Россия начала то, что она называет «собственной военной операцией» на Украине, иностранные платежные компании заблокировали операции в рублях из-за санкций, что затруднило выплату российским компаниям своих держателей еврооблигаций.

В ответ президент Владимир Путин в июле прошлого года подписал указ, разрешающий российским компаниям выпускать «альтернативные облигации», номинированные в иностранной валюте, как и еврооблигации, но с погашением в рублях.

Многие крупные российские корпорации, в том числе государственный газовый гигант «Газпром» и нефтяная компания «Лукойл», обменяли свои еврооблигации таким образом.

«На практике мы видим увеличение количества компаний, решивших выпустить альтернативные облигации», — сказала начальник управления финансовых посредников ЦБ Ольга Шишляникова.

В настоящее время инвесторы, владеющие международными облигациями, выпущенными российскими компаниями, не могут получать выплаты. По словам Щельниковой, переходя на альтернативные облигации, розничные инвесторы смогут разблокировать эти активы.

«Если бы были обменены все еврооблигации российского происхождения, это позволило бы розничным инвесторам разблокировать более 50% своих активов, которые сейчас заблокированы, и начать управлять ими», — сказала она.

Шешляникова добавила, что 20% из 5,7 трлн руб., заблокированных в собственности иностранных инфраструктурных инвесторов, принадлежит розничным инвесторам.

Конфликт на Украине и последовавший шквал западных санкций перевернули некоторые секторы российской экономики, отрезав ее крупнейшие банки от финансовой сети SWIFT, ограничив их доступ к нефтяным рынкам и заморозив половину ее 640 миллиардов долларов в золоте и иностранной валюте. обменные резервы.

В то время как правительство и центральный банк признали «трудности», Москва говорит, что ее экономика устойчива и что санкции против Запада отразились на более высокой инфляции и ценах на энергоносители.

(Репортаж Елены Фабричной; сценарий Калеба Дэвиса; редакция Гарета Джонса)