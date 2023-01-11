Россия репатриирует экипаж Международной космической станции на резервной ракете после утечки капсулы

МОСКВА (Рейтер) — Россия заявила в среду, что 20 февраля запустит еще одну ракету «Союз», чтобы вернуть двух космонавтов и американского астронавта с Международной космической станции после того, как в прошлом месяце в их оригинальной капсуле произошла утечка охлаждающей жидкости.

Утечка произошла из-за небольшого отверстия шириной менее 1 миллиметра во внешней системе охлаждения капсулы «Союз МС-22», одной из двух возвращаемых капсул, пристыкованных к Международной космической станции, которая может доставлять членов экипажа домой.

Россия заявляет, что теперь экипаж вернется на борт корабля «Союз МС-23», а поврежденный корабль «Союз МС-22» вернется на Землю пустым.

«После анализа состояния корабля, тепловых расчетов и технической документации был сделан вывод, что МС-22 должен совершить посадку без экипажа на борту», ​​— заявил глава Роскосмоса Юрий Борисов.

Он добавил, что если тем временем возникнет чрезвычайная ситуация, агентство рассмотрит возможность использования космического корабля для спасения экипажа.

«Полет Сергея Прокопьева, Дмитрия Петлина и Франсиско Рубио на Международную космическую станцию ​​продлевается. Они вернутся на Землю на корабле «Союз МС-23», — сообщили в «Роскосмосе».

Запуск МС-23 ранее планировался на середину марта, но вместо этого он будет запущен с космодрома Байконур в качестве беспилотной спасательной миссии.

Авария нарушила деятельность российской Международной космической станции, вынудив астронавтов отменить выход в открытый космос, в то время как официальные лица сосредоточились на протекающей капсуле, которая служит спасательной шлюпкой для экипажа. Россия утверждает, что утечка могла быть вызвана падением метеорита.

Утечка также является проблемой для НАСА. В прошлом месяце агентство США заявило, что изучает, может ли космический корабль SpaceX Crew Dragon предложить альтернативный полет для некоторых членов экипажа МКС в случае, если Россия не сможет запустить еще один Союз.

(Отчетность Марка Тревельяна и Калеба Дэвиса); Под редакцией Гая Фолконбриджа и Гарета Джонса

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