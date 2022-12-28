Стремясь защитить семьи погибших или раненых в ходе вооруженного конфликта, российское правительство принимает меры по предоставлению бесплатного доступа к криобанкам спермы военнослужащим, призванным воевать в Украине.

Российское информационное агентство Об этом сообщает ТАСС. Игорь Трунов, глава Ассоциации юристов России, заявил, что Министерство здравоохранения России отреагировало на его предложение профинансировать усилия, направленные на то, чтобы предоставить бойцам специальных операций (СВО) возможность замораживать свою сперму.

По словам Трунова, мобилизованные «получат бесплатные ассигнования на лечение бесплодия и хранение биоматериалов в криобанках».

Это, отмечает Трунов, будет означать отход от нынешних обязательных медицинских услуг, предоставляемых войскам.

«Министерством здравоохранения Российской Федерации определена возможность финансовой поддержки из федерального бюджета на безвозмездное сохранение и хранение половых клеток (сперматозоидов) граждан, мобилизованных для участия в СВО на 2022-2024 годы», — сказал Трунов.

Это необычный ход 300 000 дополнительных обязательных были призваны на службу в Украину, что вдвое превышает 150 000 военнослужащих, первоначально направленных президентом Владимиром Путиным для выполнения миссии, которая 23 февраля приближается к своей первой годовщине.

Криобанки гарантируют, что женатые мужчины, получившие ранения или погибшие при исполнении служебных обязанностей, смогут иметь детей со своими женами.

Андрей Иванов из городской Мариинской больницы сказал, что выступили люди, готовившиеся к призыву, и те, кто собирался уехать из России. BBC сообщил.

Наблюдательный пункт — универсальный магазин военных времен. Рассказы могут отражать наблюдения автора.

