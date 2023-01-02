Россия рискует спровоцировать новое бегство айтишников из-за закона об удаленной работе

Александр Морроу

МОСКВА (Рейтер) — Российский ИТ-сектор рискует потерять больше работников в новом году из-за запланированного закона об удаленной работе, поскольку власти пытаются вернуть некоторых из десятков тысяч уехавших за границу, не побуждая их вообще разорвать связи.

Поскольку у них относительно мобильная работа, айтишники занимают видное место среди многих россиян, бежавших после того, как 24 февраля Москва ввела свою армию в Украину.

По оценкам правительства, 100 000 ИТ-специалистов в настоящее время работают в российских компаниях за рубежом.

Теперь в начале следующего года предлагается закон, запрещающий удаленную работу для некоторых отраслей.

Ястребиные законодатели предложили запретить некоторым ИТ-специалистам покидать Россию, опасаясь, что больше российских ИТ-специалистов могут работать в странах НАТО и непреднамеренно делиться конфиденциальной информацией о безопасности.

Но в декабре Минцифры заявило, что полный запрет сделает российские ИТ-компании менее эффективными и менее конкурентоспособными: «В итоге победит тот, кто сможет привлечь наиболее квалифицированных сотрудников, в том числе из-за рубежа».

«Переговоры с террористами»

В то время как многие разочарованные молодые русские переехали в страны, где русский язык широко распространен, например, в Латвию, Грузию или Армению, многие сделали большой скачок — в Аргентину.

Роман Дульнов, 36-летний IT-специалист, заявил, что не планирует возвращаться в Россию ни при каких обстоятельствах.

«Я хотел уехать на время. 24 февраля все стало ясно. Я понял, что жизни в России больше нет», — сказал он, особо похвалив мобилизацию за возможность работать за пределами шестикратных зон. Его работа.

«До мобилизации никто не думал о том, чтобы дать людям разрешение отправиться неведомо куда».

Вячеслав Володин, влиятельный глава нижней палаты российского парламента или Государственной Думы, заявил, что хочет повышения налогов на иностранных рабочих.

История продолжается

26-летняя художник-постановщик Юлия подсчитала, что четверть ее команды скорее уедет по принуждению, чем вернется в Россию.

«Такая альтернатива похожа на переговоры с террористами: «Возвращайтесь, или мы сделаем это невозможным для вас, вашей компании и ваших сотрудников», — сказал он.

Некоторые иностранные россияне могут вообще отсрочить уплату налогов. 13-процентный подоходный налог автоматически удерживается с сотрудников-резидентов, но те, кто работает в российских компаниях из-за рубежа, предоставлены сами себе.

37-летний профессиональный игрок в онлайн-покер Саша, проживающий в Аргентине, заявил, что перестал платить российские налоги.

«Когда вы платите налоги, вы поддерживаете правительство и его военную экспансию», — сказал он. «Я не платил и не собирался».

(Отчетность Александра Морроу; редактирование Кевина Лиффи и Гарета Джонса)