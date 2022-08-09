Россия: Россия запустит иранский спутник на фоне страха Украины перед войной

Россия должна запустить иранский спутник во вторник, но Тегеран отмахнулся от опасений, что Москва может использовать его в войне против Украины.

Иранский спутник «Хиам» должен стартовать с управляемого Москвой космодрома Байконур в Казахстане в 05:52 по Гринвичу, через три недели после того, как президент России Владимир Путин встретился со своим иранским коллегой Ибрагимом Раиси и верховным лидером аятоллой Али Хаменеи в Тегеране.

Иран попытался развеять сомнения относительно возможности использования Москвой палаток для улучшения наблюдения за военными объектами на Украине.



На прошлой неделе американская ежедневная газета The Washington Post процитировала анонимных представителей западной разведки, заявивших, что Россия «планирует использовать спутник в течение нескольких или более месяцев» для поддержки своих военных действий, прежде чем позволить Ирану взять на себя управление.

Но космическое агентство Ирана заявило в воскресенье, что Исламская Республика будет контролировать спутник «Хиам» «с первого дня».

Она добавила, что «ни одна третья страна не может получить доступ к информации», отправленной спутником, из-за «зашифрованного алгоритма».

Космическое агентство заявило, что целью палаток является «наблюдение за границами страны», повышение производительности сельского хозяйства и мониторинг водных ресурсов и стихийных бедствий.

На прошлой неделе российское космическое агентство «Роскосмос» сообщило, что палатки доставляются на орбиту ракетой «Союз-2.1Б».

Поскольку Москва становится все более изолированной на международном уровне под тяжестью западных санкций в отношении Украины, Путин стремится направить Россию на Ближний Восток, Азию и Африку и найти новых клиентов для осажденной космической программы страны.

— «Долгосрочное сотрудничество» — Хайям, названный в честь персидского эрудита 11 века Омара Хайяма, не будет первым иранским спутником, который Россия запустит в космос — В 2005 году был развернут иранский спутник Сина-1 из Плесецка, Россия. Космодром.

В настоящее время Иран ведет переговоры с мировыми державами, в том числе с Москвой, о сохранении соглашения 2015 года, направленного на сдерживание ядерных амбиций Тегерана.

Соединенные Штаты, которые вышли из исторического Совместного всеобъемлющего плана действий или Совместного всеобъемлющего плана действий при тогдашнем президенте Дональде Трампе в 2018 году, обвинили Иран в активной поддержке войны России против Украины при сохранении «завесы нейтралитета».

Во время встречи с Путиным в прошлом месяце Хаменеи призвал к «долгосрочному сотрудничеству» с Россией, а Тегеран отказался присоединиться к международному осуждению вторжения Москвы в его прозападного соседа.

Иран настаивает на том, что его космическая программа предназначена только для гражданских и оборонных целей и не нарушает ядерную сделку 2015 года или любое другое международное соглашение.

Западные правительства обеспокоены тем, что системы запуска спутников включают технологии, которые взаимозаменяемы с теми, которые используются в баллистических ракетах, способных доставлять ядерную боеголовку, что Иран всегда отрицал, что хочет создать.

Иран успешно вывел на орбиту свой первый военный спутник в апреле 2020 года, что вызвало резкий упрек со стороны США.

