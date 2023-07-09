Россия сбила ракеты в районах вдоль границы с Крымом и Украиной

9 июля (Рейтер) — Российские системы ПВО в воскресенье сбили четыре ракеты, одну над аннексированным Крымским полуостровом и три над Ростовской и Брянской областями России на границе с Украиной, заявили российские официальные лица.

Крылатая ракета была выпущена недалеко от города Керчь на Крымском полуострове, не причинив никакого ущерба или жертв, написал вступивший в должность губернатор России Сергей Аксенов в приложении для обмена сообщениями Telegram. Он не уточнил, откуда была запущена ракета.

Крым был аннексирован Россией у Украины в 2014 году, но на международном уровне признан частью Украины.

По словам местных властей, движение по Крымскому мосту, соединяющему полуостров с материковой частью России, восстановлено после явной приостановки. О причинах остановки движения не сообщается.

В другом случае силы ПВО сбили украинскую ракету в Ростовской области России, сообщил в телеграмме губернатор Василий Голубев. «Пострадавших нет. Обломки частично повредили крыши нескольких домов», — написал Голубев.

Брянский губернатор Александр Богомас написал в телеграмме, что российские военные сбили две украинские ракеты. По словам Богомаза, лесопилка была полностью разрушена в результате падения одной из ракет.

Москва продолжает обвинять Украину в нанесении ударов по объектам на территории России. Киев это опроверг, заявив, что ведет оборонительную войну на своей территории.

Об этом сообщает агентство Рейтер. Монтаж Уильяма Маклина и Дэвида Холмса

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