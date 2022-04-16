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Россия сейчас делает акцент на Донбассе, заявил профессор МУ

17 апреля, 2022
Vsevolod Egorov

Стивен Квакенбуш, адъюнкт-профессор Университета Миссури, назвал поражение украинских войск в Киеве значительным достижением.

Квакенбуш является директором Программы оборонных и стратегических исследований в Школе управления и связей с общественностью Трумэна в MU.

Некоторые из его более ранних исследований были сосредоточены на важности сил вторжения для захвата столицы страны.

«Откровенно говоря, они проиграли Киевскую войну», — сказал он о России.

По его словам, Россия ушла из Киева не для того, чтобы стать лучше. Оно потерпело поражение.

«Мы знаем, что Россия проиграла Киевскую войну, и это важно», — сказал Квакенбуш.

Похоже, Киев больше не интересуется Россией, считает Иринка Громоцкая, аспирантка МУ Фотожурналистики из Украины.

«Их план взять Киев за три дня провалился», — сказала Громоцкая. «Теперь они не упомянули, как они собираются брать Q».

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