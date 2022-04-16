Стивен Квакенбуш, адъюнкт-профессор Университета Миссури, назвал поражение украинских войск в Киеве значительным достижением.

Квакенбуш является директором Программы оборонных и стратегических исследований в Школе управления и связей с общественностью Трумэна в MU.

Некоторые из его более ранних исследований были сосредоточены на важности сил вторжения для захвата столицы страны.

«Откровенно говоря, они проиграли Киевскую войну», — сказал он о России.

По его словам, Россия ушла из Киева не для того, чтобы стать лучше. Оно потерпело поражение.

«Мы знаем, что Россия проиграла Киевскую войну, и это важно», — сказал Квакенбуш.

Похоже, Киев больше не интересуется Россией, считает Иринка Громоцкая, аспирантка МУ Фотожурналистики из Украины.

«Их план взять Киев за три дня провалился», — сказала Громоцкая. «Теперь они не упомянули, как они собираются брать Q».

Украинские студенты в МУ праздновали затопление главной Москвы Москвы, но Гуаканбуш сказал, что это значение было в значительной степени символическим и добавило к неправомерным действиям России.

«Я думаю, что это удивительно символично», — сказал Квакенбуш.

По его словам, это позор для России и повышает боевой дух украинцев.

По его словам, судно не будет отклонено, поскольку Турция не пропустит российские военные корабли через свою территорию.

Влад Сажен, студент-переводчик из Украины, был в восторге от новости о гибели российского корабля. Это был тот самый корабль, который угрожал Змеиному острову, что вызвало ответную реакцию, в том числе и бомбу.

В четверг Сассен надел свою футболку о встрече и прочитал: «Русский военный корабль, иди на х*й».

Сачен работал с МЮ, что позволило ему остаться здесь, привез свою девушку Алину учиться в МЮ и помог ей уехать из Украины. В четверг она рассказала ему о хороших оценках, которые она получила на экзамене по английскому языку, что зафиксировало бы ее языковые способности, если бы она поступила в MU.

По его словам, это лучшая новость недели.

Международный студенческий чрезвычайный фонд Пытается собрать деньги, чтобы позволить им обоим посещать MU.

«В основном все сводится к тому, что нам нужно финансирование, чтобы привезти Алину сюда», — написал Саген в текстовом сообщении. «Необходимо собрать значительные суммы денег, но некоторые лица и компании уже внесли свой вклад, за что мы благодарны».

Сбор средств для Украины, организованный студенткой MU Nursing Тори Капто, собрал 600 долларов на медикаменты для Украины на мероприятиях в Speakers Circle в пятницу и понедельник.

Хотя новости о затоплении еще не было известно, когда он дал интервью в четверг, Хромоцкая также прокомментировал сообщения о том, что судно было повреждено.

«Это отличная новость, — сказала Хромоцка.

По словам Квакенбуша, российская армия больше, чем украинская, но российская армия показала себя плохо, а украинская — хорошо.

Россия объявила нового командующего операцией, но сейчас Россия сосредоточила свое внимание на Донбассе на юго-востоке Украины.

«Сейчас они прилагают все усилия в южных операциях, — сказал Квакенбуш.

По его словам, в Мариуполе продолжаются бои.

«Мариуполь постоянно злится», — сказал Квакенбуш. «Очень важно, как долго смогут выстоять украинские гвардейцы».

По его словам, у Сачена есть друг в Мариуполе, который получает новости на этой неделе.

По словам Сайена, все пациенты больницы, где работал его друг, эвакуированы.

Его друг сейчас находится на окраине контролируемого Россией города.

«Я забочусь о своем друге, — сказал Саджен. «Я не хочу, чтобы он страдал».

Квакенбуш сказал, что российские войска были сосредоточены на восточной границе Украины, но они были «повреждены войной и истощены».

«Теперь я думаю, что они хотят захватить весь Луганск и Донецк и сохранить контроль над Мариуполем», — сказал Квакенбуш.

По его словам, между Харьковом и Герсоном может быть драка.

«Я очень беспокоюсь о Харькове, — сказал Саджен о своем родном городе. Бабушка осталась в Харькове, когда родители и сестра были в Полтаве.

Студенты сказали, что на этой неделе они были довольны тем, что президент Джо Байден назвал действия России в Украине геноцидом.

«Мы очень благодарны за то, как это называется», — сказала Хромоцка. «По сути, называя это как-то иначе, мы преуменьшаем то, что происходит с украинцами».

«Это посылает хороший сигнал миру», — сказал Саджен.

Он сказал, что интерес Финляндии к вступлению в НАТО является еще одним хорошим знаком.

По словам Громоцкой, люди в Украине обеспокоены 9 мая, годовщиной победы СССР над Германией во Второй мировой войне.

Россия может что-то запланировать, сказал он.

Квакенбуш сказал, что к юбилею нечего ожидать.

«Без существенных изменений, без заговора против Путина эта война будет продолжаться много месяцев», — сказал он.

Роджер МакКинни — образовательный корреспондент Tribune. Вы можете связаться с ним по адресу [email protected] или 573-815-1719.