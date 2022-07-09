Россия сигнализирует о прекращении помощи ООН Сирии со стороны Турции

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ (Рейтер) — Россия в пятницу сигнализировала об окончании длительной операции Организации Объединенных Наций по оказанию помощи на северо-западе Сирии из Турции после того, как наложила вето на продление на один год, а затем потерпела неудачу в своей заявке на продление на шесть месяцев или более. Международные усилия по реконструкции.

Нынешний мандат Совета Безопасности ООН на гуманитарную помощь ООН, включая продовольствие, лекарства и жилье, для примерно 4 миллионов человек на контролируемом оппозицией северо-западе Турции истекает в воскресенье.

Заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что единственное решение, на которое Москва не воспользуется своим вето, — это ее решение. Проект резолюции провалился в пятницу после того, как за него проголосовали только Россия и Китай. США, Великобритания и Франция проголосовали против русского текста, а остальные 10 членов совета воздержались.

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить бесплатный неограниченный доступ к Reuters.com регистр

«Я не вижу на данный момент другого варианта. Учитывая правдивость слов, которые были сказаны сегодня, я думаю, что это стало практически невозможным», — сказал Полянский журналистам, добавив, что другой член совета может еще раз поставить русский текст на голосование.

До провала проекта резолюции Россия наложила вето на предложение о продлении на один год, подготовленное Ирландией и Норвегией, за которое проголосовали 13 человек. Несмотря на «безграничное» стратегическое партнерство с Москвой, Китай при голосовании воздержался.

«Это вопрос жизни и смерти, и это трагедия, что люди умрут из-за этого голосования и страны, которая беззастенчиво наложила вето», — заявила Совету Линда Томас Гринфилд, посол США в ООН.

«не веселый»

Посол Китая в ООН Чжан Цзюнь призвал всех членов Совета «не сдаваться» и продолжать переговоры, а посол Ирландии в ООН Джеральдин Бирн Нейсон заявила: «Нас не пугает это вето. Это не конец пути».

Однако на вопрос, будет ли Россия снова накладывать вето на какой-либо проект текста, который не является ее собственным, Полянский ответил: «Очевидно».

Россия заявляет, что операция ООН по оказанию помощи нарушает суверенитет и территориальную целостность Сирии. В нем говорится, что необходимо доставлять больше помощи изнутри страны, что вызывает у оппозиции опасения, что продовольствие и другая помощь попадут под контроль правительства.

Соединенные Штаты, Великобритания и Франция заявили в пятницу, что шестимесячного продления недостаточно для того, чтобы группы помощи могли эффективно планировать и действовать.

Западные державы также неохотно финансируют обширные восстановительные работы до тех пор, пока не будет достигнут прогресс в направлении политического решения в Сирии, где подавление президентом Башаром Асадом демократических демонстрантов в 2011 году привело к гражданской войне.

Голосование Совета Безопасности за санкционирование операции по оказанию помощи долгое время было спорным вопросом, но в этом году оно также произошло на фоне обострения напряженности между Россией и западными державами из-за вторжения Москвы в Украину 24 февраля.

В 2014 году Совет Безопасности санкционировал доставку гуманитарной помощи в удерживаемые оппозицией районы Сирии из Ирака, Иордании и двух пунктов в Турции. Но обладатели права вето, Россия и Китай, сократили это до одного турецкого пограничного поста.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в прошлом месяце обратился к совету с просьбой продлить одобрение операции по оказанию помощи, заявив организации: «Мы не можем бросить народ Сирии».

READ Готфрид Бом, главный архитектор по бетону, умер на 101-м году жизни. Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить бесплатный неограниченный доступ к Reuters.com регистр

Об этом сообщила Мишель Николс; Монтаж: Мэри Милликен, Ник МакФи и Джонатан Отис.

Наши критерии: Принципы доверия Thomson Reuters.