Россия, Сирия, Турция и Иран провели в Москве переговоры на высшем уровне | Новости

Переговоры проходят в тот момент, когда сирийский президент Башар аль-Асад, находящийся в изоляции более десяти лет, наладил отношения с региональными державами.

Министры иностранных дел России, Сирии, Турции и Ирана встретились в Москве для переговоров на высоком уровне о восстановлении отношений между Анкарой и Дамаском после многолетней вражды во время войны в Сирии.

Сирийское государственное информационное агентство SANA цитирует министра иностранных дел Сирии Фейсала Мегдада: «Несмотря на весь негатив последних лет, у Дамаска и Анкары есть возможность работать вместе».

Но приоритетом сирийского правительства является прекращение присутствия всех иностранных войск, включая Турцию. «Без прогресса в этом вопросе мы застопоримся и не добьемся реальных результатов», — сказал Мегдад.

Северо-запад Сирии включает территорию, контролируемую оппозицией, в том числе вооруженными силами, поддерживаемыми Турцией.

В заявлении МИД России говорится, что сложилась «позитивная и конструктивная ситуация» и что заместителям министров иностранных дел стран будет поручено подготовить «дорожную карту» для продвижения сирийско-турецких отношений.

В своем вступительном слове министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил надежду, что встреча проложит путь к составлению дорожной карты по нормализации турецко-сирийских отношений.

По словам Лаврова, задачей Москвы является «не только политическая координация и достижение прогресса, но и определение общих направлений дальнейшего движения».

Москва является ключевым союзником президента Сирии Башара Асада, и Россия поощряет примирение с Турцией. Министры обороны Сирии и Турции также провели переговоры в Москве в декабре.

В ходе встречи министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу подчеркнул необходимость «сотрудничества в борьбе с терроризмом и совместной работы над созданием основы для возвращения сирийцев».

Чавушоглу сказал, что обсуждались и другие вопросы, связанные с «продвижением политического процесса в Сирии и сохранением территориальной целостности Сирии».

Член НАТО Турция поддержала политическую и вооруженную оппозицию Асаду во время 12-летней войны, направив войска на север страны. Он принимает более 3,5 миллионов беженцев из соседних стран.

Приглашение в Лигу арабских государств

В среду аль-Асад был официально приглашен на саммит Лиги арабских государств в Саудовской Аравии 19 мая.

Министры иностранных дел стран-членов Лиги арабских государств договорились в воскресенье в своей штаб-квартире в Каире восстановить членство Сирии после того, как оно было приостановлено 10 лет назад.

Арабские страны работают над «политическим путем арабов» в урегулировании кризиса для нормализации отношений и продолжения прямого диалога по общим вопросам, включая кризис с беженцами, «терроризм» и незаконный оборот наркотиков.

Восстановление отношений с Дамаском ускорилось после землетрясения 6 февраля в Турции и Сирии, а также восстановления при посредничестве Китая связей между Саудовской Аравией и Ираном, которые поддерживали противоборствующие стороны в сирийском конфликте.

Хотя Саудовская Аравия долгое время сопротивлялась нормализации отношений с аль-Асадом, министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал бин Фархан аль-Сауд в прошлом месяце впервые за более чем десятилетие посетил Дамаск, и две страны восстанавливают посольства и авиарейсы между ними.

Решение разрешить Сирии вернуться в Лигу арабских государств вызвало гнев среди жителей контролируемых оппозицией районов Сирии и членов политической оппозиции страны. .