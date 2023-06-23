Россия, скорее всего, отменит Московский авиасалон в июле, поскольку санкции влияют на посещаемость и ввоз запчастей.

ФАЙЛ — Як-130 показан во время международного авиационно-космического салона МАКС-2017 в Жуковском, под Москвой, Россия, 21 июля 2017 года. Россия, вероятно, отменит Московский авиасалон в этом году, который на протяжении десятилетий был основным местом проведения за демонстрацию новых боевых самолетов и ведение переговоров об авиационных контрактах, заявил в пятницу, 23 июня 2023 г., высокопоставленный чиновник регулирующего их агентства. (AP Photo/Alexander Zemlianichenko Jr, File) (Агентство новостей)

Россия, вероятно, отменит Московский авиасалон в этом году, который на протяжении десятилетий был основным местом для демонстрации новых боевых самолетов и переговоров по авиационным контрактам, заявил в пятницу высокопоставленный сотрудник агентства, организующего агентство.

Государственное информационное агентство ТАСС цитирует Виктора Кладова, директора по международному сотрудничеству государственного оборонного конгломерата Ростех, который заявил, что парад «скорее всего» не состоится в этом году. Он был назначен на конец июля.

Кладов не назвал причину переноса мероприятия, но российские СМИ ранее указывали, что это произошло из-за Западные санкции против России связанных с конфликтом в Украине, что уменьшит международное участие и повлияет на поставки запасных частей производителям.

В этих сообщениях также цитируются неназванные источники, которые сообщают, что после атак беспилотников на Кремль и пригороды Москвы в мае возникли проблемы с безопасностью.

Международное присутствие на ежегодной инвестиционной ярмарке России, и Петербургский международный экономический форумбыл значительно ниже, чем до ввода Россией войск в Украину в феврале 2022 года.