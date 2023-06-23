Россия, скорее всего, отменит Московский авиасалон в июле, поскольку санкции влияют на посещаемость и ввоз запчастей.

Россия, вероятно, отменит Московский авиасалон в этом году, который на протяжении десятилетий был основным местом для демонстрации новых боевых самолетов и переговоров по авиационным контрактам, заявил в пятницу высокопоставленный сотрудник агентства, организующего агентство.
Государственное информационное агентство ТАСС цитирует Виктора Кладова, директора по международному сотрудничеству государственного оборонного конгломерата Ростех, который заявил, что парад «скорее всего» не состоится в этом году. Он был назначен на конец июля.
Кладов не назвал причину переноса мероприятия, но российские СМИ ранее указывали, что это произошло из-за Западные санкции против России связанных с конфликтом в Украине, что уменьшит международное участие и повлияет на поставки запасных частей производителям.
В этих сообщениях также цитируются неназванные источники, которые сообщают, что после атак беспилотников на Кремль и пригороды Москвы в мае возникли проблемы с безопасностью.
Международное присутствие на ежегодной инвестиционной ярмарке России, и Петербургский международный экономический форумбыл значительно ниже, чем до ввода Россией войск в Украину в феврале 2022 года.
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