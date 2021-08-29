Россия: скромные пончики играют роль дизайна в этой русской пекарне

Упоминание русского дизайна относится либо к изображениям строгих или спартанских квартир, либо к богато украшенным куполам Кремля. Кафе «Кружок» в Воронеже, Россия отказывается подчиняться ни одному из стереотипов. Вместо этого он источает причудливость, а пончик играет роль вдохновения. В кафе работает опытная команда специалистов по гостеприимству, которая связана с ее любовью к кофе и завтракам, и оно также было названо в честь пончика, хотя и его русского кузена. Пространство площадью 1184 квадратных фута было спроектировано архитектором Эдуардом Еремчуком и дизайнером Кэти Петицкой как ода всему сладкому.

Кафе Krujok названо в честь пончика.

Пространство выглядит как разорванный пончик.

Представьте себе русское кафе гигантской выпечкой.

Кафе окружено традиционными бетонными конструкциями и оформлено в пастельных тонах, поражающих воображение. Кафе Krujok Café, созданное как «ультрареалистичное тесто», обставлено мебелью, навеянной мягкими линиями теста. Кремовые и фиолетовые стены, вдохновленные тающей глазурью и взбитыми сливками, являются идеальным фоном для этой фантазии. «Цель заключалась в том, чтобы создать такую ​​атмосферу, чтобы каждый гость мог мечтать о своей мечте в мире кондитерских изделий. Как только вы окажетесь внутри, новая реальность поглотит вас. Выпечка повсюду, как будто кафе сделано из теста», – говорят Еремчук и Петская.