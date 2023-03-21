Россия слабее, но это не государство-сателлит Китая

В 1949 году в советском эфире появилась новая мелодия в честь первого визита китайского лидера Мао Цзэдуна в Москву. «Москва-ПекинЭто был задушевный военный марш в исполнении мужского хора, с цепляющей вступительной строкой «Русские и китайцы — братья навеки», отражающей дух социалистической солидарности. Большой брат В недавно возникшую Китайскую Народную Республику, ослабленную разрушительным японским вторжением и гражданской войной. И хотя Пекин был рад получить советскую помощь, недовольство тем, что его считают младшим братом, стало одним из факторов, которые в конечном итоге привели к разрыву отношений.

На этой неделе, когда президент Китая Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин встретились в Москве, динамика сил изменилась на противоположную. Сегодня Китай — старший брат, а Россия все чаще, если не полностью, играет роль просителя.

Китай, вторая сверхдержава в мире, является основным партнером России, которая сейчас ослаблена и изолирована войной с Украиной и все больше зависит от Китая в плане экономической, технологической и дипломатической поддержки. Если русский торговые данные Считается, что китайский экспорт в Россию в январе и феврале вырос примерно на 20 процентов и составил 15 миллиардов долларов, а импорт из России увеличился более чем на 31 процент до 18,65 миллиарда долларов. юань преодолеть это Доллар США является самой торгуемой валютой на Московской бирже. Россия превысил Саудовская Аравия как крупнейший поставщик нефти в Китай с годовым ростом почти на 24 процента в первые два месяца этого года.

Понятно, что Китай — первая собака в отношениях, с экономикой в ​​десять раз больше, чем у России, быстро модернизирующейся военной, технологической превосходством и глобальным дипломатическим весом.

Но еще рано считать Россию вассальным государством Китая, Как и некоторые аналитики. Подчинение не означает подчинение. Россия остается крупной ядерной державой и экспортером энергии, ресурсов и продовольствия мирового значения. Российская экономика, несмотря на ущерб, до сих пор демонстрировала Замечательная гибкость перед лицом западных санкций. У России есть стратегический масштаб, необходимый Китаю, поскольку он готовится к долгосрочной конкуренции и потенциальному конфликту с Соединенными Штатами. Китай и Россия имеют одну из самых длинных сухопутных границ двух стран, границу, которая оставалась мирной на протяжении десятилетий, что дает обеим странам возможность противостоять своим противникам на востоке и западе.

Таким образом, несмотря на то, что Россия ничтожна и одинока на мировой арене, она по-прежнему пользуется доверенностью и авторитетом в отношениях с более доминирующим и могущественным Китаем.

Китаю, сталкивающемуся с враждебно настроенными Соединенными Штатами, разочарованной Европой и замедляющейся экономикой дома, также нужна Россия в своем углу в его стремлении стать глобальным законодателем и доминирующей державой в Азии.

На повестке дня Украина. Брифинг СиМирная инициативаУкраине — краткое изложение официальной позиции Пекина по конфликту. Ни один из его 12 пунктов не предлагает ничего конкретного для прекращения кровопролития.

Си стремится к быстрым победам, и Россия поддерживает этот план, чтобы показать миру, что Китай способен решить глобальный конфликт.

Шоу здесь ключевое слово. Аудитория – Европа, второй по величине торговый партнер Китая, но все более скептически относящийся к дружбе Пекина с Москвой, и глобальный Юг, не знающий о российско-украинском конфликте, но опасающийся его последствий для своей экономики.

Россия публично поддерживает планы Китая. Во вторник Путин объявил, что китайский мирный план может стать основой для разрешения войны, когда Киев и его западные покровители будут к этому готовы. Это победа Китая. Но это не соблазняет Москву или Пекин делать что-то еще. Это противоречие между риторикой и реальностью мы увидим в заключительном заявлении лидеров после визита. Россия вряд ли продолжит это, учитывая, что Москва и Киев готовятся к решающим весенне-летним наступлениям.

Китай не хочет, чтобы Россия проиграла войну и погрузилась в хаос — или, что еще хуже, столкнулась со сменой режима, из которой могла бы появиться другая Россия, менее симпатизирующая Китаю. Но Пекин также не хочет, чтобы его считали соучастником жестокого вторжения. Китай поддерживает Россию непоколебимо, но его обращение к другим странам более нейтральное и умеренное.

Си также находится в России, чтобы воспользоваться экономическими преимуществами глобальной изоляции России. В настоящее время Китай укрепил свои позиции в качестве крупного поставщика базовых и важнейших технологий, электроники, телекоммуникаций, машин и автомобилей — секторов, наиболее пострадавших от западных санкций. Китай также увеличил закупки российских энергоносителей и товаров со скидкой. Краеугольным камнем российской стратегии принудительной диверсификации является экономическое взаимодействие с Китаем. Визит Си представил: Среди результатов — договоренности об окончательном устранении препятствий на газопроводе «Сила Сибири-2», интенсификации торговли продовольствием и сельскохозяйственной продукцией, совместной комиссии по развитию сотрудничества на Северном арктическом морском пути, использовании крупнейшего юаней в торговле России со странами Африки, Азии и Латинской Америки.

Для Путина визит — это возможность убедиться, что важнейший спасательный круг, который Китай предоставляет находящейся в боевом положении России, безопасен и может быть расширен.

Большое требование Путина — политико-дипломатическая и военно-техническая поддержка его войны. Первое действительно последовало: Китай последовательно заявляет о своей поддержке России. Си даже дошел до того, что дал свою первую пресс-конференцию в Москве, где он польщен Путин с его поддержкой на президентских выборах в следующем году — еще до того, как сам Путин выдвинул свою кандидатуру.

Последнее более проблематично. Если Китай не увидит неминуемый крах России на поле боя и последующий хаос в Кремле, в интересах Китая не будет значительно увеличивать свою поддержку России в то время, когда Пекин пытается играть роль миротворца. Но о других формах помощи двойного назначения не может быть и речи, особенно если Россия предложит более льготные сделки в области энергетики, доступа к военным технологиям, арктическим транспортным коридорам или космической программе, которая до сих пор оставалась недоступной для Китая.

Повестка дня Путина и Си не полностью совпадает с повесткой дня Украины. Путин не прекратит свою войну в ближайшие несколько месяцев. Что еще более важно, невозможно представить, чтобы президент Украины Владимир Зеленский принял предложение о переговорах, не говоря уже о статус-кво территориального контроля.

Помимо живых выступлений в рамках визита, Китай и Россия постоянно сближаются.

Война между Россией и Украиной явилась мощнейшим ускорителем стратегической и экономической интеграции между Россией и Китаем. Для России усиление зависимости от Китая — вынужденный выбор. Для Китая это возможность расширить долю рынка, обеспечить поставки жизненно важных энергоресурсов и укрепить Россию как свой стратегический задний двор, одновременно наблюдая и извлекая уроки из ошибок России на поле боя и ее быстрого отчуждения от Запада.

Россия и Китай вовсю противостоят мировому порядку, возглавляемому США. Хотя обе страны привержены стратегической автономии, они, вероятно, углубили свое оборонное сотрудничество, поскольку Соединенные Штаты укрепляют свои союзы и стратегии сдерживания в Европе и Азии.

А Россия — это только часть повестки дня. Несмотря на замедление экономики и ухудшение репутации, Китай намерен стать мировым законодателем и влиятельным посредником. В последние несколько недель Китаю удалось провести небольшую, но символическую дипломатию. Соглашение Между Саудовской Аравией и Ираном он был освобожден Инициатива глобальной безопасности И Глобальная цивилизационная инициативаи участвовать в нем интенсивная дипломатия в Европе и России.

Западу все это может показаться бессмысленным и нечестным, но для Китая это подготовка к долгосрочному соревнованию с США и их союзниками. Вот почему мы не должны полностью сбрасывать со счетов мирные усилия Китая. Китай все же больше заинтересован в урегулировании российско-украинского конфликта, пусть больше для своего имиджа, чем для украинцев, и может еще сыграть полезную роль. Ожидается, что Си поговорит с Зеленским после его визита в Москву — это первый разговор двух лидеров после российского вторжения. Исход этого звонка покажет, серьезно ли Китай относится к миру.

Немногие русские сделали бы так много со строкой в ​​«Москве-Пекин», заявляющей: «Это великий Советский Союз / И идти рядом с ним — это Китай». Но для многих китайцев это был еще один пример снисходительного российского имперского отношения к Китаю, что возмущало китайскую коммунистическую верхушку.

Отчасти из-за политики неравенства и покровительства России по отношению к Китаю советско-китайский раскол в конце 1960-х годов резко положил конец этим коммунистическим отношениям. В 2023 году, когда роли поменялись местами, Китай шагает по миру, а его более зависимый младший брат отстает.