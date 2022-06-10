Россия снизила ключевую процентную ставку до довоенного уровня

Государственный флаг развевается над штаб-квартирой Центрального банка России в Москве, Россия, 27 мая 2022 года.
Максим Шеметов | Рейтер
Центральный банк России в пятницу снизил ключевую процентную ставку на 150 базисных пунктов до 9,5% — уровня, на котором она была на момент начала российского вторжения в Украину.
Несмотря на признание того, что внешняя среда для российской экономики остается «сложной и существенно ограничивает экономическую активность», совет директоров ЦБ заявил в своем заявлении, что «инфляция замедляется быстрее, а спад экономической активности меньше», чем ожидалось в апреле.
«Последние данные свидетельствуют о том, что темпы роста цен в мае и начале июня были низкими. Это связано с динамикой курса рубля и снижением потребительского спроса на фоне заметного снижения инфляционных ожиданий населения и бизнеса».
Это четвертое снижение ставки после экстренного повышения с 9,5% до 20% в конце февраля после вторжения России в Украину. В последний раз она была снижена с 14% до 11% на внеочередном собрании в конце мая.
Инфляция в России замедлилась до 17,1% в годовом исчислении в мае с 17,83% в апреле, самого высокого уровня с января 2002 года, что позволяет предположить, что непосредственный инфляционный шок от войны на Украине и последовавших за ней международных санкций, возможно, достиг своего пика.
Тем временем рубль преодолел исторический минимум по отношению к доллару после вторжения и стал самой эффективной в мире фиатной валютой, хотя экономисты скептически относятся к устойчивости ралли.
Валюта подскочила примерно на 4% по отношению к доллару после пятничного решения. Рубль торговался чуть выше 57 по отношению к доллару в полдень по лондонскому времени.
Центральный банк заявил, что будет продолжать учитывать динамику инфляции и «процесс экономической трансформации», который был реализован в попытке смягчить долгосрочный ущерб, нанесенный западными санкциями.
Теперь политики ожидают, что годовой уровень инфляции в России будет колебаться в пределах 14,0-17,0% в 2022 году, снизится до 5,0-7,0% в 2023 году, а затем вернется к 4% в 2024 году.
«В целом фактическое снижение экономической активности во втором квартале 2022 г. менее выражено, чем предполагалось Банком России в апрельском базовом сценарии. Учитывая вышеизложенное, Банк России оценивает снижение ВВП за 2022 г. меньше, чем ожидалось в апреле», — говорится в сообщении ЦБ РФ.
Следующее собрание банка для принятия решения по процентной ставке состоится 22 июля.
«Любитель алкоголя. Дружелюбный вебоголик. Пожизненный телеведущий. Гордый интроверт».