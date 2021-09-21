Россия снимет фильм в космосе!

Россия проведет свою первую космическую фотосъемку, и мы расскажем вам об этом амбициозном проекте.

Шепенко. пеший туризм Неопубликованное задание на съемках его последнего фильма: соревнование, Потому что это станет первой работой, которую снимут в космосе. Если все пойдет по плану, производство начнется на следующем этапе. 5 октября 2021 г. Он будет сниматься в течение 12 дней.

Чтобы воплотить фильм в жизнь, съемочная группа в течение последнего года проходила обучение в Центр подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина, кто он звездный город На окраине Москва.

Подобный проект в Голливуде

Если бы это было снято Россия Я выиграю гонку Голливуд, особенно Том КрузКто годами пытается реализовать подобный проект по мнению коллайдер Это будет стоить не менее 200 миллионов долларов, что по слухам. по всему миру можно профинансировать.

Хотя для проекта не было принято никаких исследований, он получил поддержку SpaceX и НАСА, В то же время Дуг Лайман –производитель грань будущего– Это будет руководитель проекта.

Где будет виден запуск?

Хотя это событие можно рассматривать как новую космическую гонку между Соединенные Штаты А также Россия, Генеральный директор Первый канал Кто правит страной? Президент России Владимир Путин: Константин Эрнст, упомянул разнообразный Он бы хотел, чтобы я повторил задание вместе, как то, что было между ними. СССР А также Соединенные Штаты В 1972 году:

«Мы определенно предпочли бы попасть на Международную космическую станцию ​​одновременно с Томом Крузом, нам бы намного больше понравилось снимать фильм вместе».

Запуск будет транслироваться в прямом эфире на весь мир на Первый канал из РоссияПоскольку слова Константин Эрнст это правда «Это будет впечатляющее реалити-шоу и возможность привлечь миллионы зрителей».

Кинозрители и любители кино, что вы думаете об этом новом проекте из России?