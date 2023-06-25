Россия снова в центре внимания инвесторов после восстания на выходных

НЬЮ-ЙОРК/ЛОНДОН (Рейтер) — Инвесторы следят за последствиями неудавшегося восстания в России, и некоторые ожидают перехода к безопасным активам, таким как государственные облигации США и доллар, когда рынки откроются позднее в воскресенье.

Тяжеловооруженные российские наемники во главе с Евгением Пригожиным, бывшим союзником президента Владимира Путина и основателем армии Вагнера, продвинулись почти до Москвы после захвата Ростова, но затем остановили свое наступление, ослабив серьезное сопротивление. Наемники ночью отступили из Ростова.

Финансовые рынки часто были нестабильными после вторжения России в Украину в феврале 2022 года, что вызвало трещины на рынках и в глобальных финансах, поскольку банки и инвесторы пытались избавиться от рисков.

После субботних событий некоторые инвесторы заявили, что сосредоточили свое внимание на потенциальном влиянии активов-убежищ, таких как облигации казначейства США, и цен на сырьевые товары, учитывая, что Россия является крупным поставщиком энергии и зерна.

«Мы обязательно увидим, что произойдет в ближайшие день или два, но если неопределенность вокруг лидерства в России сохранится, инвесторы могут устремиться в безопасные зоны», — сказал Геннадий Голдберг, руководитель отдела стратегии процентных ставок в США в TD Securities в Нью-Йорке. .

Эта акция привлекла внимание всего мира и возродила давние опасения Вашингтона по поводу того, что произойдет с ядерным арсеналом России в случае внутренних беспорядков.

«Рынки обычно плохо реагируют на разворачивающиеся и неопределенные события, — сказал Куинси Кросби, главный глобальный стратег LBL Financial, особенно в отношении Путина и России.

«Если неопределенность обострится, вы увидите, что казначейские облигации получат предложение, золото получит предложение, а японская иена в таких ситуациях имеет тенденцию к росту», — сказал Кросби, имея в виду активы-убежища, которые инвесторы покупают, когда риски высоки. .

Алистер Винтер, глобальный инвестиционный стратег Argyll Europe, сказал, что, хотя деэскалация означает, что рынки могут не реагировать так сильно сейчас, «Путин явно ослаб, и будут дальнейшие события».

И он считал, что доллар США находит «некоторую поддержку при возвращении рынка к спекуляциям на повышении и понижении процентных ставок и рецессии в различных экономиках».

Эрик Майерсон, главный стратег SEB по развивающимся рынкам, сказал, что товарные рынки, как основной канал передачи российских политических потрясений на мировые рынки, будут чувствительны к предстоящим событиям.

Он добавил: «Мы можем увидеть движение активов Украины и стран с формирующимся рынком, которые сильно зависят от российского зерна или могут быть поставщиками ископаемого топлива».

В последние месяцы акции в основном росли, что, по мнению некоторых, может сделать их более уязвимыми к распродажам. С начала года S&P 500 (.SPX) вырос на 13%, хотя в последние дни он потерял позиции из-за перспективы повышения процентных ставок.

Председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл заявил на прошлой неделе, что он предсказывает дальнейшее повышение процентных ставок.

«Рынки воспримут это как еще один геополитический риск», — предсказывает Рич Стейнберг, главный рыночный стратег Colony Group в Бока-Ратон, Флорида.

Тина Фордхэм, основатель Fordham Global Foresight, сказала, что не ожидает немедленного воздействия.

«Но участники рынка проявляют большую чувствительность и осознание того, что рост внутренней напряженности в России может привести к событиям на рынках — будет определенный осторожный мониторинг», — добавила она.

(Отчетность Лан Нгуен, Шинейд Круз, Меган Дэвис и Карен Строкер); Автор Меган Дэвис. Под редакцией Дэвида Грегорио и Дэвида Гудмана

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