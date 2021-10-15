Страна ежедневно сообщает о вирусных случаях и смертельных исходах.

Россия сняла правительственный запрет на полеты в Таиланд и другие страны

8 апреля 2020 года в подмосковном международном аэропорту Шереметьево были остановлены рейсы Аэрофлота и Росии.

МОСКВА: Россия снимет запрет на использование Ковита-19 в странах, включая Таиланд, Нидерланды, Швецию, Норвегию, Иран, Словению и Оман с 9 ноября, заявила в четверг правительственная целевая группа по вирусу короны.

Когда в прошлом году разразилась эпидемия, правительство прекратило обычные коммерческие рейсы за границу, но затем постепенно ослабило ограничения. Эмбарго сильно ударило по российским авиакомпаниям.

В четверг Россия объявила о вспышке как новых коронавирусных инфекций, так и о более чем 24 часах смертельных исходов, при этом движение вакцинации в стране проходит медленными темпами и с некоторыми ограничениями.

Власти зарегистрировали 31 299 новых случаев заражения и 986 смертей за 24 часа в Ковите-19, в результате чего общее число погибших в России составило 220 315 человек – самый высокий показатель в Европе.

По оценкам веб-сайта Кокова, только 31% россиян полностью вакцинированы от растущей вспышки, что соответствует данным Covit-19 по регионам.

Отсутствие строгого контроля позволило вирусу распространиться, хотя во многих регионах снова ввели QR-коды для доступа к общественным местам.

Несмотря на то, что Кремль назвал уровень вакцинации «неприемлемым» и отказался вновь вводить серьезные ограничения, чиновники на этой неделе должны убедиться, что экономика продолжает работать.

В четверг официальный представитель Кремля Дмитрий Песков снова отклонил локаут и заявил, что власти должны «продолжать объяснять людям необходимость вакцинации».

«Без вакцинации безответственно», – сказал он репортерам.

Но Песков добавил, что российская система здравоохранения готова к атаке пациентов с вирусом короны, которых было «немного».

«Вся медицинская инфраструктура была мобилизована», – сказал он.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко, в свою очередь, обвинил россиян в росте «поведения» и призвал их сделать прививки.

«Если мы не введем общественные меры пресечения сейчас, мы рискуем, что судебные иски продолжат расти», – цитирует его слова государственное информационное агентство DOS.

Однако он не упомянул о возможных ограничениях.

Хотя многие уколы российского производства доступны уже несколько месяцев, власти изо всех сил пытаются вакцинировать людей, подозрительных на вакцину.

Независимые опросы показывают, что более половины россиян не планируют сниматься.

Москва – эпицентр извержения в России – заблокировала снятие контроля, но в понедельник объявила об открытии двух десятков площадок вокруг столицы, где жители могут получать бесплатные экспресс-чеки.

Независимые эксперты обвиняют Россию в недооценке масштабов эпидемии.

Под широким определением смертей, связанных с вирусом, статистическое агентство Росстад на прошлой неделе заявило, что к концу августа более 400000 россиян умерли от вируса короны.