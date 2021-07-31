Россия соблюдает российское эмбарго и увольняет сотрудников местного посольства | Голос Америки

МОСКВА – Соединенные Штаты заявляют, что они уволили почти 200 местных сотрудников, работающих в их дипломатическом представительстве в России, до крайнего срока, установленного Кремлем 1 августа. Этот шаг является последним в серии действий двух сторон, нанесших ущерб американо-российским отношениям.

Госсекретарь Энтони Блинген сказал, что, несмотря на резкое ухудшение отношений между Москвой и Вашингтоном, увольнения “достойны сожаления” и чего Соединенные Штаты хотели бы избежать.



Файл – Государственный секретарь Энтони Блинген выступает в Государственном департаменте в Вашингтоне 12 июля 2021 года.

«Эти досадные действия серьезно повлияют на миссию США в операциях в России, в том числе на безопасность нашего персонала и способность вести дипломатические переговоры с российским правительством», – говорится в заявлении Блингена.

«Хотя мы сожалеем о действиях правительства России по сокращению наших услуг и операций, Соединенные Штаты будут продолжать выполнять свои обязательства, сохраняя при этом предсказуемые и стабильные отношения с Россией», – сказал он.

МИД России по этому поводу промолчал, но посольство России в Вашингтоне не сразу ответило на вопрос.

Ранее в этом году Россия запретила весь персонал неамериканского происхождения в посольстве в Москве и в посольствах в Екатеринбурге и Владивостоке. Соединенные Штаты выслали российских послов и ответили на закрытие нескольких дипломатических объектов в каждой стране.

Эти выселения и закрытия произошли после санкций США против России за ее участие в президентских выборах в США в 2020 году, отравления бывшего российского шпиона в Великобритании, а также ареста и причастности лидера оппозиции Алексея Навального и его сторонников. Во взломе Solarwind федеральных агентств США. Все действия отрицаются Россией.

После объявления запрета посольство прекратило регулярные дипломатические услуги и с мая обрабатывало иммиграционные визы только в экстренных случаях, связанных с жизнью или смертью.

Российские бизнесмены, студенты по обмену и романтические партнеры больше не могут получать американские визы в России, поскольку дипломатические услуги были приостановлены.

Однако на встрече президента Джо Байдена и Владимира Путина в Женеве в прошлом месяце Соединенные Штаты проявили осторожный оптимизм в отношении того, что решение России может быть отменено. Но эти надежды испарились после того, как на этой неделе стороны начали переговоры по контролю над стратегическими вооружениями.



Файл – Президент США Джо Байден и президент России Владимир Путин встретятся 16 июня 2021 года на вилле Ла Гранж в Женеве.

Таким образом, пятничное объявление закрыло правила найма для 182 домашних работников, которые работали в офисах и клерками, водителями и подрядчиками на объектах в США. Под запретом не подпадали только охранники, работающие за воротами комплексов.

«Соединенные Штаты очень благодарны за неустанную приверженность и самоотверженность сотрудников и подрядчиков, работающих на местном уровне в Американском представительстве в России», – сказал Блинген. «Мы благодарим их за их общую работу и усилия по улучшению отношений между нашими двумя странами. Их приверженность, опыт и дружба были ключевыми опорами миссии Россия на протяжении десятилетий.

«Мы ценим нашу глубокую связь с русским народом», – добавила Блинген. «Наши отношения между людьми являются основой наших двусторонних отношений».