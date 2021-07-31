Россия соблюдает российское эмбарго и увольняет сотрудников местного посольства | Голос Америки

МОСКВА – Соединенные Штаты заявляют, что они уволили почти 200 местных сотрудников, работающих в их дипломатическом представительстве в России, до крайнего срока, установленного Кремлем 1 августа. Этот шаг является последним в серии действий двух сторон, нанесших ущерб американо-российским отношениям.
Госсекретарь Энтони Блинген сказал, что, несмотря на резкое ухудшение отношений между Москвой и Вашингтоном, увольнения “достойны сожаления” и чего Соединенные Штаты хотели бы избежать.
«Эти досадные действия серьезно повлияют на миссию США в операциях в России, в том числе на безопасность нашего персонала и способность вести дипломатические переговоры с российским правительством», – говорится в заявлении Блингена.
«Хотя мы сожалеем о действиях правительства России по сокращению наших услуг и операций, Соединенные Штаты будут продолжать выполнять свои обязательства, сохраняя при этом предсказуемые и стабильные отношения с Россией», – сказал он.
МИД России по этому поводу промолчал, но посольство России в Вашингтоне не сразу ответило на вопрос.
Ранее в этом году Россия запретила весь персонал неамериканского происхождения в посольстве в Москве и в посольствах в Екатеринбурге и Владивостоке. Соединенные Штаты выслали российских послов и ответили на закрытие нескольких дипломатических объектов в каждой стране.
Эти выселения и закрытия произошли после санкций США против России за ее участие в президентских выборах в США в 2020 году, отравления бывшего российского шпиона в Великобритании, а также ареста и причастности лидера оппозиции Алексея Навального и его сторонников. Во взломе Solarwind федеральных агентств США. Все действия отрицаются Россией.
После объявления запрета посольство прекратило регулярные дипломатические услуги и с мая обрабатывало иммиграционные визы только в экстренных случаях, связанных с жизнью или смертью.
Российские бизнесмены, студенты по обмену и романтические партнеры больше не могут получать американские визы в России, поскольку дипломатические услуги были приостановлены.
Однако на встрече президента Джо Байдена и Владимира Путина в Женеве в прошлом месяце Соединенные Штаты проявили осторожный оптимизм в отношении того, что решение России может быть отменено. Но эти надежды испарились после того, как на этой неделе стороны начали переговоры по контролю над стратегическими вооружениями.
Таким образом, пятничное объявление закрыло правила найма для 182 домашних работников, которые работали в офисах и клерками, водителями и подрядчиками на объектах в США. Под запретом не подпадали только охранники, работающие за воротами комплексов.
«Соединенные Штаты очень благодарны за неустанную приверженность и самоотверженность сотрудников и подрядчиков, работающих на местном уровне в Американском представительстве в России», – сказал Блинген. «Мы благодарим их за их общую работу и усилия по улучшению отношений между нашими двумя странами. Их приверженность, опыт и дружба были ключевыми опорами миссии Россия на протяжении десятилетий.
«Мы ценим нашу глубокую связь с русским народом», – добавила Блинген. «Наши отношения между людьми являются основой наших двусторонних отношений».
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