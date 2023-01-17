Россия совершает гнусные преступления против Украины и пытается пустить пыль в глаза: Великобритания отчиталась перед Совбезом ООН

Спасибо, президент. Я благодарю ASG Brands Gehris за его презентацию и работу УВКПЧ.

Президент, Великобритания привержена защите свободы религии или убеждений во всем мире, обязательство, которое мы разделяем с Украиной, чья демократия хорошо известна своим плюрализмом.

Мы осуждаем преследование любой группы на основе религии или убеждений. Вот почему в прошлом году мы провели конференцию в Лондоне, чтобы призвать к более активным глобальным действиям по предотвращению нарушений и злоупотреблений свободой религии или убеждений.

Вот почему мы осуждаем российскую кампанию преследования общин в Украине и России на основании их религии или убеждений.

С 2014 года крымские татары, Свидетели Иеговы и священнослужители Православной церкви Украины, Украинской греко-католической церкви и протестантских церквей задерживаются и преследуются на подконтрольных России территориях.

Это включает в себя запрет России на деятельность Свидетелей Иеговы в России, который Европейский суд по правам человека признал незаконным и нарушающим основные права человека. По данным ЮНЕСКО, это включает в себя повреждение и разрушение более 100 религиозных объектов в результате войны России на Украине.

Из документов России ясно, что они не просили об этой встрече из соображений соблюдения каких-либо прав человека. Если бы Россия заботилась о правах человека, она бы не начала свое незаконное вторжение в Украину — вторжение, которое поддержал и недавно отстаивал лидер Русской Православной Церкви Патриарх Кирилл, и которое бесследно оставит Украинскую Православную Церковь.

Нет, президент. Причина, по которой Россия потребовала встречи, заключалась в том, чтобы отвлечь внимание от своих собственных действий.

Уважаемые коллеги, это вторжение, которое, как подтверждают ООН, УВКПЧ и Комиссия по расследованию, продолжает сопровождаться грубыми нарушениями международного права в области прав человека и международного гуманитарного права. Тысячи были убиты, ранены и перемещены. Произвольные задержания, насильственные исчезновения, пытки и суммарные казни украинцев российскими войсками. Массовый срыв образования и насильственная депортация детей. По данным украинских официальных лиц, в результате нападений на гражданскую инфраструктуру и имущество, включая разрушительные нападения на жилые дома в Днепре в эти выходные, погибло не менее 40 человек.

Это реальная история прав человека в Украине. Россия — агрессор. Россия совершает отвратительные преступления и указывает в другом направлении, чтобы попытаться пустить пыль в глаза.

Президент, Россия должна остановить эту кампанию и заменить ее ООН. Большинство членов должны сделать то, на чем оно настаивает с февраля прошлого года: прекратить оккупацию Украины, вывести свои войска с международно признанных границ Украины и выполнить свои обязательства по международному праву. и ООН