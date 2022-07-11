Россия совершила 22 500 военных преступлений на Украине

С момента полномасштабного вторжения Россия совершила более 22 500 военных преступлений и преступлений агрессии против Украины.

Об этом сообщила прокуратура телеграммаОб этом сообщает Укринформ.

По последним данным, российские оккупанты совершили 22 504 преступления агрессии и войны. Из них 21 677 нарушили законы и обычаи войны, 73 — планирование, подготовку, развязывание или ведение войны, 21 — пропаганду войны и 733 преступления.

Также зарегистрировано 10 922 преступления против национальной безопасности. Среди них 7 606 — нарушения территориальной целостности и неприкосновенности границ Украины, 1 283 — государственная измена, 1 534 — сотрудничество с врагом, 87 — пособничество оккупационной власти, 64 — диверсии и 348 других преступлений.

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От российской оккупации пострадали почти тысяча украинских детей, из них 347 убиты и 648 ранены.

Как ранее сообщал UkraineForm, еврокомиссар по правам человека Тунья Миядович опубликовала меморандум о последствиях войны в Украине для прав человека.