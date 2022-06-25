Россия сокращает меры по защите окружающей среды, поскольку бушует война и надвигается экономический кризис

Россия незаметно способствовала строительству трубопроводов в заповедниках, отменила правила по выбросам автомобилей и меры по борьбе с загрязнением окружающей среды в рамках масштабного отказа от экологических норм, которые, похоже, будут набирать обороты на фоне войны на Украине и глубокого экономического спада. .
Бизнес-организации лоббируют отказ от многих природоохранных положений, утверждая, что это поможет смягчить последствия западных санкций и экономического кризиса.
«Времена меняются, — сказала журналисту-экологу Ангелина Давыдова в интервью Moscow Times. «Некоторые конкретные экологические стандарты и законы отменяются».
В частности, принятый в прошлом месяце закон упростил для компаний начало крупных строительных проектов на особо охраняемых природных территориях (ООПТ), которые занимают около 12,5% территории России.
В то время как более ранняя версия закона была смягчена после народных протестов и парламентской оппозиции, окончательный вариант все еще готов внести важные изменения.
«Закон по-прежнему разрешает строительство крупных объектов (трубопроводов или автомобильных дорог) через федеральную ООПТН без экологической экспертизы», — заявила Юлия Давыдова, пресс-секретарь «Гринпис», российского отделения группы «Гринпис».
В частности, активисты обеспокоены строительством нефте- и газопроводов, которые зачастую строятся с использованием некачественного оборудования и подвержены риску протечек.
«После вступления закона в силу он все равно серьезно повысит риски техногенного воздействия на ООПТ», — сказал Дмитрий Горшков, глава Всемирного фонда дикой природы (WWF) в России.
Несколько других законодательных изменений, влияющих на экологические стандарты с начала войны, включают задержки в ранее утвержденных правилах.
Руководитель Управления экологического надзора Росприроднадзора Светлана Радионова объявить В прошлом месяце все корпоративные экологические аудиты были заморожены на два года.
Министерство природных ресурсов и экологии Плата за отступление К двум годам истекает срок реализации проекта «Чистый воздух» — государственной инициативы по контролю выбросов вредных веществ в самом загрязненном городе России.
Чиновники утверждают, что такие изменения необходимы для стимулирования экономической активности и предоставления российским компаниям возможности адаптироваться к новым экономическим условиям, созданным западными санкциями и уходом многих западных компаний из России.
Согласно отчету, российская экономика может сократиться более чем на 10% в этом году. Прогнозы от Всемирного банка.
Коммерческие лоббистские группы были в центре усилий, направленных на то, чтобы убедить правительство ослабить нормы выбросов и стандарты загрязнения.
Российская Федерация промышленников и предпринимателей (РСПП) — влиятельное торговое лобби — Я отправил В мартовском письме вице-премьеру Виктории Абрамченко, курирующему вопросы охраны окружающей среды, предлагается внести 43 нормативных изменения.
К ним относятся задержки на несколько лет для компаний, обязанных установить системы мониторинга и контроля выбросов после получения разрешения правительства. экологическое разрешение.
Давидова из Greenpeace заявила, что 42 из 43 инициатив РСПП «ослабляют экологические нормы и дают предприятиям свободу действий таким образом, чтобы страна сталкивалась со многими экологическими авариями и катастрофами».
Один из самых известных регуляторов отступать С началом украинской войны автопром был в автопроме — с начала мая российские автопроизводители больше не обязаны соблюдать стандарты контроля загрязнения, используемые Евросоюзом.
Это не только увеличит загрязнение, но и снизит безопасность пассажиров, как в Ъ для повседневного бизнеса. упомянул.
По словам журналистки Давыдовой, давление на определенные изменения обычно исходит либо от бизнес-групп, либо от отдельных компаний.
«Бизнес-сообщество в целом стремится смягчить [environmental] требований», — сказала она.
В то же время, когда законы отменяются, а правила отменяются, многие также опасаются, что правительство может попытаться расправиться с активистами-экологами.
«В военное время экономика находится под давлением, а экологическая активность воспринимается как предательство», — сказал российской газете Moscow Times Игорь Иванов, активист из северной республики Коми.
Это был Иванов оштрафован 30 000 рублей (530 долларов США) российским судом ранее в этом месяце за антивоенный пост в социальных сетях.
Другие активисты в области защиты окружающей среды и изменения климата бежали за границу с начала войны, опасаясь уголовного преследования — отсутствие, которое может означать дальнейшее ослабление надзора, когда речь идет об экологических проблемах на местах.
В более широком смысле многие опасаются, что вторжение в Украину изменило политические приоритеты Кремля и возможность скорой отмены крупных климатических реформ.
По словам Давидовой из Greenpeace, Министерство энергетики России может пересмотреть свою цель по достижению нулевых выбросов углерода к 2060 году.
В любом случае, по мере затягивания войны и усугубления экономических проблем России усилия официальных лиц и бизнеса по отмене правил, направленных на защиту окружающей среды и сокращение выбросов парниковых газов, скорее всего, не ослабеют.
«Новые стандарты сократят экологический надзор за деятельностью компании на всех уровнях», — сказал Горшкопф из WWF.
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