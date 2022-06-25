Россия сокращает меры по защите окружающей среды, поскольку бушует война и надвигается экономический кризис

Россия незаметно способствовала строительству трубопроводов в заповедниках, отменила правила по выбросам автомобилей и меры по борьбе с загрязнением окружающей среды в рамках масштабного отказа от экологических норм, которые, похоже, будут набирать обороты на фоне войны на Украине и глубокого экономического спада. .

Бизнес-организации лоббируют отказ от многих природоохранных положений, утверждая, что это поможет смягчить последствия западных санкций и экономического кризиса.

«Времена меняются, — сказала журналисту-экологу Ангелина Давыдова в интервью Moscow Times. «Некоторые конкретные экологические стандарты и законы отменяются».

В частности, принятый в прошлом месяце закон упростил для компаний начало крупных строительных проектов на особо охраняемых природных территориях (ООПТ), которые занимают около 12,5% территории России.

В то время как более ранняя версия закона была смягчена после народных протестов и парламентской оппозиции, окончательный вариант все еще готов внести важные изменения.

«Закон по-прежнему разрешает строительство крупных объектов (трубопроводов или автомобильных дорог) через федеральную ООПТН без экологической экспертизы», — заявила Юлия Давыдова, пресс-секретарь «Гринпис», российского отделения группы «Гринпис».

В частности, активисты обеспокоены строительством нефте- и газопроводов, которые зачастую строятся с использованием некачественного оборудования и подвержены риску протечек.

«После вступления закона в силу он все равно серьезно повысит риски техногенного воздействия на ООПТ», — сказал Дмитрий Горшков, глава Всемирного фонда дикой природы (WWF) в России.

Несколько других законодательных изменений, влияющих на экологические стандарты с начала войны, включают задержки в ранее утвержденных правилах.