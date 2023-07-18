Россия сообщает о прогрессе на северо-востоке, Украина не согласна

[1/2] На этом неподвижном изображении из видео, опубликованного украинскими военными 15 июля 2023 года, кадры с беспилотника показывают танк, подорвавшийся во время наступления России на Украину, к северо-западу от Бахмута, Украина. Воздушно-десантный разведывательный батальон 420-го… Читать далее

КИЕВ, 18 июля (Рейтер). Россия и Украина представили разные версии боевых действий на северо-востоке Украины во вторник: Москва сообщила о наступлении своих войск, а Киев заявил, что взял под свой контроль регион.

Обе стороны заявили, что в бою не было слабости.

Украина сообщила о прогрессе в контрнаступлении, начатом на востоке в начале прошлого месяца и захватив деревни на юге, в то время как Москва заявляет, что у нее есть какие-либо действия киевских сил.

Главный американский генерал Марк Милли, командующий объединенными силами, заявил, что, по его мнению, контрнаступление Украины далеко от провала, но борьба впереди будет долгой и кровопролитной.

Представитель Минобороны России заявил, что его силы продвинулись на 2 км в направлении Кубянска, ключевого железнодорожного узла на северо-востоке Харьковской области.

Но заместитель министра обороны Украины Ханна Мальер заявила, что усилия в этом районе переключились на украинские силы.

«Наступление противника на Кубянском направлении в настоящее время не увенчалось успехом», — написал Маляр в мессенджере Telegram. «Борьба продолжается, но мы взяли на себя инициативу».

Мальер сказал, что украинские силы добились новых успехов в районе Багмута, который был захвачен российскими войсками в мае после нескольких месяцев боев.

«Медленный, но неуклонный прогресс» на юге

Он сказал, что украинские силы «медленно, но верно продвигаются» на юге, пытаясь получить доступ к оккупированным портам на Азовском море, чтобы отрезать сухопутный мост, построенный российскими войсками между востоком и Крымским полуостровом, аннексированным в 2014 году.

«Главная задача врага — остановить нас здесь. Они делают это изо всех сил», — заявил Мальяр национальному телевидению. «Наши силы должны сначала преодолеть эти препятствия и подготовить почву, чтобы мы могли продвигаться более эффективно».

Валерий Шершень, пресс-секретарь украинских войск на южном фланге, сказал, что бои были особенно тяжелыми вокруг села Старомёрское к юго-западу от Донецка.

«Мы добились прогресса на улицах», — сказал Шершен интернет-изданию Espresso TV. «Украинские вооруженные силы контролируют часть этого населенного пункта… мы не контролируем его полностью».

По сообщениям Минобороны России, силы Москвы атаковали группы украинских солдат в районе Старомёрска.

Командующий украинскими сухопутными войсками генерал Александр Чирский заявил, что Россия сосредоточила силы в районе Кубянска, но украинские войска сдерживали их.

«Ситуация сложная, но под контролем (на востоке)», — сказал Сирски в приложении для обмена сообщениями Telegram.

Украинские официальные лица все чаще указывают на усиление российской военной активности на северо-востоке в районе Кубянска и близлежащего Лимана. Оба города были отвоеваны Украиной в конце прошлого года, а Лиман является железнодорожным узлом.

Украинские военные говорят, что у России более 100 000 военнослужащих и более 900 танков.

Рейтер не смог проверить ситуацию на поле боя.

С тех пор, как Киев начал свое контрнаступление с помощью оружия, поставленного его западными союзниками, он отвоевал 210 квадратных километров (81 квадратную милю) земли, заявил в понедельник Мальяр.

Но Россия по-прежнему владеет обширной территорией после полномасштабного вторжения в феврале 2022 года, а украинские войска столкнулись с хорошо защищенными позициями и минами.

Доклад Анны Брухницкой; Под редакцией Тимоти Херитэдж, Бернадетт Баум, Рона Попски и Джонатана Отиса.

Наши стандарты: Принципы доверия Thomson Reuters.