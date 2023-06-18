Россия сообщает о тяжелых боях, поскольку африканская миротворческая миссия уходит с пустыми руками

Мирные усилия африканских лидеров не увенчались успехом

Представитель России заявил, что Украина отвоевала село

Украина заявила, что взорвала российский склад боеприпасов

Редкие заявления Путина освещают ключевой момент войны

18 июня (Рейтер) — В воскресенье Россия сообщила о тяжелых боях между тремя передовыми дивизиями на Украине, на следующий день после того, как приняла у себя африканскую миротворческую миссию, которая не вызвала энтузиазма ни у Москвы, ни у Киева.

Находящийся в России чиновник заявил, что Украина отбила село Пятикатки на юге Запорожской области и закрепилась там, попав под обстрел российской артиллерии.

«Волнообразные» атаки противника дали результат, несмотря на огромные потери», — сообщил в мессенджере Telegram офицер Владимир Роков.

Министерство обороны России не упомянуло Пятикатки в своем ежедневном отчете, заявив, что его силы отразили украинское наступление на трех участках фронта в 1000 км (600 миль). В отдельном отчете российской группы «Восток» говорится, что Украине не удалось пойти на компромисс.

Агентство Reuters не смогло независимо проверить отчеты с поля боя.

Никаких комментариев со стороны Украины, которая на прошлой неделе заявила, что отбила еще один близлежащий поселок, Лобко, и ряд сел дальше на восток, в Донецкой области, в начале долгожданного контрнаступления.

Украинские официальные лица ввели блокировку информации, чтобы обеспечить оперативную безопасность, но говорят, что Россия понесла больше потерь, чем Украина, во время своего последнего наступления.

По словам местного чиновника, украинские силы уничтожили крупный склад российских боеприпасов в оккупированной Херсонской области, что стало частью недельной попытки Киева нанести ущерб российским маршрутам снабжения.

Британская военная разведка сообщила, что ожесточенные бои в последние дни велись вокруг Запорожья, западной части Донецка и Багмута, которые российские наемники захватили в прошлом месяце после долгого боя.

«По всем этим направлениям Украина продолжает наступательные операции и добилась незначительного прогресса», — говорится в сообщении.

В оценке говорится, что российские оборонительные операции были «относительно эффективными на юге», и обе стороны понесли тяжелые потери.

Президент России Владимир Путин, который редко комментирует ход войны, на прошлой неделе сделал два необычайно подробных выступления, в которых он высмеял украинское наступление и сказал, что у киевских сил «нет шансов», несмотря на то, что они недавно были оснащены западными танками.

Его комментарии, похоже, успокоили россиян в критический момент почти 16 месяцев конфликта, поскольку Украина стремится выйти из многомесячного виртуального тупика и вернуть себе 18% своей территории, удерживаемой Россией.

Мирная работа

На переговорах в Санкт-Петербурге в субботу президент ЮАР Сирил Рамафоса представил Путину мирную инициативу семи африканских стран, состоящую из 10 пунктов, и заявил, что России и Украине пора начать переговоры о прекращении войны.

Отбарабанив ряд знакомых обвинений, отвергаемых Украиной и Западом, Путин ответил, что Киев, а не Москва, отказывается от переговоров. Он поблагодарил Рамафосу за его «отличную работу».

Российские информационные агентства цитируют официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, который заявил, что Путин заинтересован в этом проекте, но реализовать его было сложно.

Ранее в Киеве президент Украины Владимир Зеленский заявил африканской делегации, которая ведет отдельные личные переговоры с двумя лидерами с начала войны в рамках их мирных усилий, что разрешение переговоров сейчас «заморозит войну». и страдания украинского народа.

Широкая пропасть между двумя сторонами еще больше подчеркнула в пятницу, когда Путин использовал главный экономический форум, чтобы лично очернить Зеленского и подтвердить свои цели по «милитаризации» и «деэскалации» Украины в первый день войны. Киев и Запад отвергают это как ложный предлог для вторжения.

Однако Рамафоса попытался представить поездку в Украину и Россию в положительном свете, написав в воскресенье в Твиттере, что «Африканская мирная инициатива оказала влияние, и ее окончательный успех будет измеряться ее намерением положить конец войне».

Он сказал, что африканцы будут продолжать разговаривать как с Путиным, так и с Зеленским, и информировать генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша о своих усилиях.

Министр иностранных дел Египта Самех Шогри заявил в воскресенье, что они не ожидают немедленных результатов. «Но это только начало, и мы надеемся, что в конце концов оно окупится».

Месяцы разрушения

Война опустошила украинские города и поселки, вынудила миллионы людей покинуть свои дома и понесла тяжелые, но неизвестные потери между двумя силами, а также убила тысячи украинских мирных жителей.

Каждая сторона обвиняла другую во взрыве крупной украинской плотины 6 июня, что привело к затоплению значительной части зоны боевых действий.

В контролируемом Россией городе Хола Пристон агентство Reuters засняло в субботу, как добровольцы сливают воду из затопленных домов и раздают хлеб и питьевую воду.

«Ни один человек в мире не будет наказан за эти пытки, которые мы переживаем из-за этого страшного бедствия», — сказала Тамара, 78-летняя медсестра на пенсии.

«Вот что меня расстраивает. Никто не наказывается за это. И я бы хотел, чтобы хотя бы один человек был (расследован) и наказан за все. Чтобы весь мир мог видеть».

Дополнительный репортаж Дэна Пелещука, Тома Бальмфорта и Уэнделла Рольфа Написание Марка Тревельяна Редактирование в Лондоне Фрэнсис Керри и Дэвида Эванса

Наши стандарты: Принципы доверия Thomson Reuters.