24 сентября, за четыре дня до того, как было зарегистрировано 828 смертей, был зафиксирован предыдущий рекордный рост.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков признал, что в регионе увеличилось количество случаев заражения вирусом короны.

Анна Попова, глава Управления общественного здравоохранения России Роспотребнатор, заявила на прошлой неделе, что трудно определить, когда снизится число случаев заболевания, поскольку менее 50 миллионов россиян получили первую дозу вакцины.

«У нас 110–115 миллионов взрослых. Около 47 миллионов из них получили однократную дозу, что меньше половины. [of Russia’s adult population] … так что нет никаких оснований для того, что мы говорим сегодня [infections] Будет остановлено “, – цитирует слова Бобо государственное информационное агентство DOS.

Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, Россия также является одной из наиболее пострадавших стран мира, занимая седьмое место в мире по количеству заболевших. В настоящее время он борется с разрушительной третьей волной инфекций. В целом по стране было зарегистрировано 7 464 708 случаев, в то время как общее число смертей, связанных с вирусом короны, с момента начала инфекции, согласно официальным данным, составляет 205 531 человек. CNN ранее объявил Фактическое количество считается очень высоким. Из-за того, как Россия классифицирует смерти от вируса короны. Россия разработала несколько вакцин Govt-19, но продолжает бороться с низким уровнем вакцинации – проблемой, вызванной высоким уровнем сопротивления среди населения. Более половины в США и более двух третей в Соединенном Королевстве, более четверти россиян получили укол. Президент России Владимир Путин принял Самоизоляция в последние недели Кремль заявил 14 сентября после того, как многие из его ближайшего окружения дали положительный результат на Правительство-19. Путин заявил по видеосвязи на саммите Совместного соглашения о безопасности, что «десятки людей» из его окружения были заражены вирусом. READ Понтадачо и Лигурия Россия Sanremo Nice C te d'Azur Association чествует Карло Иснарди Песков ранее заявлял, что у президента России Трампа тест на вирус короны отрицательный и что он «полностью здоров».