Россия сообщила, что в Афганистане запланировано экстренное заседание ООН

Москва:
Россия сотрудничает с другими странами в проведении заседания Совета Безопасности ООН в Афганистане, поскольку талибы завершили военный захват страны, сообщил российским информационным агентствам официальный представитель министерства иностранных дел Джамир Капулов.
«Мы это делаем», – сказал г-н Капулов, добавив, что встреча состоится.
Россия входит в пятерку постоянных членов Совета Безопасности ООН наряду с США, Великобританией, Францией и Китаем.
Каболов сказал, что Москва не планирует эвакуировать свое посольство в Кабуле, и что талибы предоставили гарантии безопасности для своей работы в Афганистане России и другим странам.
Леонид Слуцкий, иностранный лидер нижней палаты российского парламента, заявил, что ситуация в Афганистане требует «немедленного вмешательства» Совета Безопасности ООН.
«Важно предотвратить новую гуманитарную катастрофу», – сказал он агентству РИА Новости.
Когда в воскресенье боевики Талибана дислоцировались на окраинах Кабула, США и другие страны поспешили эвакуировать своих мирных жителей из столицы.
Талибан находится на грани полного военного захвата Афганистана. Представитель группы сообщил, что боевикам было приказано не входить в город.
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