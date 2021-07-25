Россия соревнуется с США, чтобы стать первой страной, снимающей в космосе, съёмочная группа выпускает 5 октября – Технологические новости, Firstpost

Медиа-агентство Франции

Спустя шесть десятилетий после того, как советский космонавт Юрий Гагарин стал первым человеком, побывавшим на орбите Земли, обеспечив Москве крупную победу в холодной войне, Россия снова участвует в космической гонке с Вашингтоном.

Однако на этот раз ставки несколько привлекательнее.

5 октября одна из самых популярных актрис России, 36-летняя Юлия Пересильд, вместе с 38-летним кинорежиссером Климом Шипенко направляется на Международную космическую станцию ​​(МКС).

их миссия? Первый фильм был снят на орбите раньше американцев.

Если их план будет реализован, россияне, как ожидается, превзойдут звезду «Миссия невыполнима» Тома Круза и голливудского режиссера Дуга Лемана, которые первыми объявили о своем проекте совместно с НАСА и SpaceX, компанией миллиардера Илона Маска.

«Я действительно хочу, чтобы мы были не только первыми, но и лучшими», – сказал Пересильд AFP в связи с приближением даты запуска 5 октября с космодрома Байконур в Казахстане.

The Call – рабочее название российского проекта – было объявлено в сентябре прошлого года, через четыре месяца после голливудского проекта.

Но, помимо его грандиозных амбиций, о фильме известно немногое.

Доктор Кто?

Российские СМИ раскрыли его схему, которую экипаж и Российское космическое агентство держали в секрете, – показать врачу, которого срочно отправили на Международную космическую станцию ​​для спасения космонавта.

Бюджет звонка также не разглашается. Но ни для кого не секрет, что космические путешествия – дело дорогое: одно место в ракете «Союз» на Международную космическую станцию ​​обычно обходится NASA в десятки миллионов долларов.

В знак признания эстетической направленности фильма одним из самых громких имен в списке заслуг является 60-летний Константин Эрнст, глава сети Первого канала, дружественной Кремлю.

Эрнст руководил одними из самых важных моментов в современной политической истории России и в карьере президента Владимира Путина: военные парады, церемонии инаугурации, церемония открытия Олимпийских игр 2014 года в Сочи.

Дмитрий Рогозин, откровенный глава российского космического агентства Роскосмос, также появится в титрах роли в кинотеатрах по всей стране.

Он известен не своей выдающейся ролью в киноиндустрии, а скорее тем, что возглавил застойное и коррумпированное агентство – и своими публичными спорами с Маском в Твиттере.

рекламный инструмент

Для 57-летнего Рогозина фильм – способ выделиться, поскольку Роскосмос уступил позиции конкурентам из США в технологическом прогрессе.

Но это также часть геополитической битвы, которую его страна ведет с Вашингтоном, согласно недавнему интервью популярной московской газете.

«Кино давно превратилось в мощный инструмент пропаганды», – заявил он популярной ежедневной газете «Комсомольская правда» в июне.

Его оценка роли в фильме пришла в то время, когда отношения между Москвой и Вашингтоном обострились до такой степени, как кризис холодной войны.

Рогозин сказал в интервью, что Круз и Леман первоначально обратились в Роскосмос в начале 2020 года с просьбой о сотрудничестве над фильмом.

Но он сказал, что неназванные «политические силы» заставили их отказаться от идеи сотрудничества с русскими.

«Тогда я понял, что космос – это большая политика», – сказал он газете. «Вот тогда и пришла идея снять фильм».

Представители круизных компаний не ответили на запросы AFP о комментариях.

Не супергерой

Готовясь к космической гонке XXI века, Пересильд с конца мая проходит интенсивную подготовку в Центре подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина в Звездном городке под Москвой.

Когда она говорила с AFP, она уже включала центрифугу и будет учиться выживанию во враждебных условиях, когда она вернется на Землю в капсуле «Союз» 17 октября.

Однако она сосредоточена на поставленной задаче.

Небольшая съемочная площадка Международной космической станции будет сложной задачей для работы, особенно для режиссера, который также будет заниматься фотоаппаратами, освещением, звуком и гримом.

«Нам придется сфотографировать то, что нельзя сфотографировать на Земле в космосе», – говорит она.

Пересильд сказала, что, в отличие от многих других советских детей, выросших в предвкушении подвигов Гагарина, она никогда не мечтала отправиться в космос.

Она признается, что была «напугана», когда ее выбрали на эту должность из пула из 3000 кандидатов.

«Я не супергерой», – сказала она AFP.

Она сказала, что черпала вдохновение у детей, участвующих в Фонде Галчонок, который поддерживает молодых людей с ограниченными возможностями.

«Для них взять ложку в руки – это как полететь в космос».

Они «должны верить в невозможное».