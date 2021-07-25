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Россия соревнуется с США, чтобы стать первой страной, снимающей в космосе, съёмочная группа выпускает 5 октября – Технологические новости, Firstpost

25 июля, 2021
Marfa Fedoroa

Медиа-агентство Франции07 июл, 2021, 13:37:35

Спустя шесть десятилетий после того, как советский космонавт Юрий Гагарин стал первым человеком, побывавшим на орбите Земли, обеспечив Москве крупную победу в холодной войне, Россия снова участвует в космической гонке с Вашингтоном.

Однако на этот раз ставки несколько привлекательнее.

5 октября одна из самых популярных актрис России, 36-летняя Юлия Пересильд, вместе с 38-летним кинорежиссером Климом Шипенко направляется на Международную космическую станцию ​​(МКС).

их миссия? Первый фильм был снят на орбите раньше американцев.

Если их план будет реализован, россияне, как ожидается, превзойдут звезду «Миссия невыполнима» Тома Круза и голливудского режиссера Дуга Лемана, которые первыми объявили о своем проекте совместно с НАСА и SpaceX, компанией миллиардера Илона Маска.

«Я действительно хочу, чтобы мы были не только первыми, но и лучшими», – сказал Пересильд AFP в связи с приближением даты запуска 5 октября с космодрома Байконур в Казахстане.

The Call – рабочее название российского проекта – было объявлено в сентябре прошлого года, через четыре месяца после голливудского проекта.

Но, помимо его грандиозных амбиций, о фильме известно немногое.

Доктор Кто?

Российские СМИ раскрыли его схему, которую экипаж и Российское космическое агентство держали в секрете, – показать врачу, которого срочно отправили на Международную космическую станцию ​​для спасения космонавта.

Бюджет звонка также не разглашается. Но ни для кого не секрет, что космические путешествия – дело дорогое: одно место в ракете «Союз» на Международную космическую станцию ​​обычно обходится NASA в десятки миллионов долларов.

В знак признания эстетической направленности фильма одним из самых громких имен в списке заслуг является 60-летний Константин Эрнст, глава сети Первого канала, дружественной Кремлю.

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Эрнст руководил одними из самых важных моментов в современной политической истории России и в карьере президента Владимира Путина: военные парады, церемонии инаугурации, церемония открытия Олимпийских игр 2014 года в Сочи.

Дмитрий Рогозин, откровенный глава российского космического агентства Роскосмос, также появится в титрах роли в кинотеатрах по всей стране.

Он известен не своей выдающейся ролью в киноиндустрии, а скорее тем, что возглавил застойное и коррумпированное агентство – и своими публичными спорами с Маском в Твиттере.

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Для 57-летнего Рогозина фильм – способ выделиться, поскольку Роскосмос уступил позиции конкурентам из США в технологическом прогрессе.

Но это также часть геополитической битвы, которую его страна ведет с Вашингтоном, согласно недавнему интервью популярной московской газете.

«Кино давно превратилось в мощный инструмент пропаганды», – заявил он популярной ежедневной газете «Комсомольская правда» в июне.

Его оценка роли в фильме пришла в то время, когда отношения между Москвой и Вашингтоном обострились до такой степени, как кризис холодной войны.

Рогозин сказал в интервью, что Круз и Леман первоначально обратились в Роскосмос в начале 2020 года с просьбой о сотрудничестве над фильмом.

Но он сказал, что неназванные «политические силы» заставили их отказаться от идеи сотрудничества с русскими.

«Тогда я понял, что космос – это большая политика», – сказал он газете. «Вот тогда и пришла идея снять фильм».

Представители круизных компаний не ответили на запросы AFP о комментариях.

Не супергерой

Готовясь к космической гонке XXI века, Пересильд с конца мая проходит интенсивную подготовку в Центре подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина в Звездном городке под Москвой.

Когда она говорила с AFP, она уже включала центрифугу и будет учиться выживанию во враждебных условиях, когда она вернется на Землю в капсуле «Союз» 17 октября.

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Однако она сосредоточена на поставленной задаче.

Небольшая съемочная площадка Международной космической станции будет сложной задачей для работы, особенно для режиссера, который также будет заниматься фотоаппаратами, освещением, звуком и гримом.

«Нам придется сфотографировать то, что нельзя сфотографировать на Земле в космосе», – говорит она.

Пересильд сказала, что, в отличие от многих других советских детей, выросших в предвкушении подвигов Гагарина, она никогда не мечтала отправиться в космос.

Она признается, что была «напугана», когда ее выбрали на эту должность из пула из 3000 кандидатов.

«Я не супергерой», – сказала она AFP.

Она сказала, что черпала вдохновение у детей, участвующих в Фонде Галчонок, который поддерживает молодых людей с ограниченными возможностями.

«Для них взять ложку в руки – это как полететь в космос».

Они «должны верить в невозможное».

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