Россия стала персоной нон грата в спорте

Вторжение в Украину привело к новым карательным мерам в спортивном мире в субботу, на следующий день после того, как Россия была лишена права принимать финал Лиги чемпионов, который был перенесен в Париж из Санкт-Петербурга.

футбол

Пока УЕФА обсуждает вопрос о расторжении годового спонсорского контракта с российским государственным газовым гигантом «Газпром» на сумму 40 млн евро, финал Лиги чемпионов состоится не в Санкт-Петербурге, а в Париже 28 мая, а на стадионе «Стад де Франс». , рассчитанный на 80 000 мест. О решении лишить Россию чести было объявлено в пятницу, когда УЕФА также объявил, что российские и украинские клубы и сборные, участвующие в международных соревнованиях, должны проводить домашние матчи на нейтральных стадионах «до дальнейшего уведомления».

Московский «Спартак» в Лиге Европы — единственный клуб из России или Украины, который все еще участвует в еврокубках в этом сезоне.

А Польша объявила в субботу, что откажется от участия в отборочных матчах чемпионата мира 24 марта против России в следующем месяце под предлогом вторжения в Украину. Глава Польской футбольной ассоциации написал: «Время разговоров закончилось. Настало время действовать. В связи с эскалацией агрессии Российской Федерации в Украине сборная Польши не рассматривает возможность проведения плей-офф против России». Чезаре Колиса.

Его шведский коллега последовал его примеру позже в субботу. «Что бы ни решила ФИФА, мы не будем играть против России в марте», — заявил президент ФИФА Карл-Эрик Нильссон.

Польша должна была сыграть в Москве 24 марта, а Швеция сыграет с Чехией.

Кулеса сказал, что будет работать со шведской и чешской федерациями — победители их матча сыграют в России 29 марта, если последняя обыграет Польшу, — чтобы представить ФИФА единую позицию.

В четверг три конфедерации опубликовали совместное заявление с просьбой к ФИФА перенести матчи плей-офф из России, где всего четыре года назад проходил чемпионат мира по футболу.

Капитан сборной Польши Роберт Левандовски приветствовал решение своего профсоюза. «Правильное решение!» чирикать Звезда мюнхенской Баварии.

«Российские футболисты и болельщики не несут ответственности за это, но мы не можем делать вид, что ничего не произошло».

Это правильное решение! Я не могу представить игру со сборной России в ситуации, когда в Украине продолжается вооруженная агрессия. В этом нет вины российских футболистов и болельщиков, но и делать вид, что ничего не произошло, нельзя. https://t.co/rfnfbXzdjF — Роберт Левандовски (@lewy_official) 26 февраля 2022 г.



Российский миллиардер, владелец «Челси» Роман Абрамович заявил поздно вечером в субботу, что передаст «управление и заботу» о клубе Премьер-лиги попечителям своего благотворительного фонда, поскольку Россия сталкивается с негативной реакцией на свое вторжение в Украину. Ранее на этой неделе, пользуясь парламентской привилегией, депутат-либерал-демократ Лейла Моран Абрамович назвала одного из 35 «ключевых сторонников» Путина, который должен быть наказан.

Автомобильная гонка

В пятницу Формула-1 объявила об отмене Гран-при России в Сочи, запланированного на 25 сентября. Давление на организаторов усилилось после того, как действующий чемпион Макс Ферстаппен и четырехкратный чемпион Себастьян Феттель заявили, что не поедут в Сочи.

Черноморский курорт должен был принять гонку в последний раз перед отправкой в ​​Санкт-Петербург в следующем году.

Вторжение может дорого обойтись Хаасу, потому что Дмитрий Мазепин, отец их российского водителя Никиты, является неисполнительным директором титульного спонсора «Уралкалия» и близким союзником президента России Владимира Путина.

Международный олимпийский комитет

Международный олимпийский комитет (МОК) призвал спортивные организации отменить или перенести все мероприятия, запланированные для России и Беларуси, и отказаться от использования флагов и национальных гимнов этих стран.

Россия нарушила олимпийское перемирие, вторгшись в Украину в четверг, всего через четыре дня после церемонии закрытия Зимних игр в Пекине. Некоторые российские войска вошли в Украину из Беларуси, верного союзника России.

Это третье нарушение Россией олимпийского перемирия за последние 14 лет. Россия вторглась в Грузию во время летних Олимпийских игр 2008 года в Пекине и аннексировала Крым вскоре после окончания зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи.

МОК заявил, что руководящие органы «должны учитывать нарушения олимпийского перемирия правительствами России и Беларуси и уделять абсолютный приоритет безопасности и защите спортсменов».

Заявление МОК сигнализировало о новом неодобрении президента Владимира Путина, который щедро финансировал спортивные мероприятия и за которым до сих пор ухаживают президент МОК Томас Бах и президент ФИФА Джанни Инфантино, несмотря на то, что страна испортила громкие спортивные соревнования допинговыми схемами, спонсируемыми государством. за прошедшие десять дней.

Но негативная реакция на использование российских государственных компаний в качестве спонсоров этого вида спорта привела к тому, что «Манчестер Юнайтед» отказался от коммерческой сделки с «Аэрофлотом». Гигант Премьер-лиги сослался на «события в Украине» после того, как авиакомпания была запрещена в Великобритании в рамках санкций против путинского режима.

кататься на лыжах

Международная федерация лыжного спорта объявила, что этой зимой Россия больше не будет принимать этапы Кубка мира.

Исполнительный совет Норвежской федерации лыжного спорта заявил в субботу, что не хочет, чтобы российские спортсмены участвовали в предстоящем Кубке мира и чемпионатах мира в Норвегии.

«Нарушения Россией международного права и ее нападения на украинский народ требуют международного осуждения и санкций», — говорится в заявлении Норвежской футбольной ассоциации.

«Спорт не отделен от этого и не может оставаться негативным для происходящего сейчас.

«Посыл Норвежской федерации лыжного спорта России и российским спортсменам предельно ясен: мы не хотим вашего участия».

В ближайшие несколько недель в Норвегии пройдут комбинированные соревнования по горным лыжам, беговым лыжам, сноуборду и лыжным гонкам.

Теннис

Международная федерация тенниса отменила все мероприятия в России на неопределенный срок.

сеть

Чемпионат Европы по керлингу, запланированный на ноябрь в Перми, также будет перенесен.

биатлон

Международная федерация биатлона (IBU) также приняла меры после того, как Международный олимпийский комитет в пятницу призвал спортивные федерации не допускать поднятия национальных флагов России и Беларуси на спортивных мероприятиях.

«Невозможно вывешивать на месте проведения мероприятия российские или белорусские национальные флаги, символы или гербы», — говорится в заявлении ассоциации.

«Вместо флагов стран будет выставлен флаг IBU».

Российские и белорусские спортсмены по-прежнему допускаются к участию в оставшихся трех видах, но в качестве нейтральных участников.

Однако Эстония, принимающая предпоследние соревнования в Отепяэ с 10 по 13 марта, запретила въезд в страну российским и белорусским спортсменам.

«полный запрет на спорт»

Шведы предлагают бойкотировать все соревнования, проводимые в России, и запретить любому российскому спортсмену выступать в Европейском Союзе.

Понятно, что Абрамович принял решение защитить «Челси» от репутационного ущерба, поскольку война в Украине бушевала.

The Telegraph сообщил, что Абрамович останется владельцем клуба и не будет стремиться продавать чемпионов Европы.

Шведское правительство заявило, что попытается убедить другие 27 стран Европейского союза ввести полный запрет на занятия спортом в России «до тех пор, пока продолжается вторжение в Украину».

«Самое главное — остановить российскую агрессию», — заявил министр спорта Швеции Андерс Йегман.

«Если Европейский Союз решит бойкотировать спорт, это поможет достичь этой цели».

(Франция 24 с AFP, Associated Press и Reuters)