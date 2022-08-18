Россия стала третьим по величине рынком платежей в юанях на фоне санкций

31 мая 2017 года на этом графике показана банкнота в китайских юанях. REUTERS/Томас Уайт/Иллюстрация

ЛОНДОН, 18 авг (Рейтер) — Россия вышла на третье место после Китая по использованию юаня для глобальных платежей, что подчеркивает влияние на нее западных санкций.

Даже Россия Ежемесячный список Глобальное агентство финансовых новостей Swift было опубликовано до вторжения в Украину в феврале, но последние данные, опубликованные в четверг, показывают, что сейчас его опережают только Гонконг и финансовая держава Великобритании.

По данным SWIFT, в июле на российские компании и банки приходилось почти 4% международных платежей в юанях. Это было 1,42% в предыдущем месяце и выросло с нуля в феврале после действий Кремля в Украине, которые Москва называет «специальной военной операцией», что привело к экономическим санкциям.

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Гонконг лидирует с 73,8% транзакций в юанях за пределами материкового Китая, за ним следует Великобритания с 6,4%.

Россия занимает третье место в списке международных транзакций в юанях

Внезапный скачок России поддержал бы аргумент о том, что санкции работают и вытеснили ее из глобальной банковской системы, основанной на долларах США. Но это также поддержит тех, кто говорит, что это сблизит Москву и Пекин.

Наряду с влиянием на финансовый сектор сотни известных западных компаний прекратили или резко сократили свою деятельность в России в ответ на войну.

Тем временем Россия создала собственную систему обмена финансовыми сообщениями в стиле SWIFT, открыла специальные счета в еще нескольких неавторизованных банках и продолжает торговать ключевыми экспортными товарами, такими как нефть, со странами от Китая и Индии до Турции.

Последние данные SWIFT подтвердили, что рубль не входит в топ-20 мировых валют, используемых на международных платежных рынках.

В декабре она занимала 16-е место по сумме сделки с долей 0,3%, но с тех пор в списке не фигурирует.

За первыми четырьмя местами в списке следуют доллар США, евро, британский фунт и японская иена, за которыми следует юань на пятом месте.

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Отчет Жоржелины ду Росарио и Марка Джонса; Монтаж Сьюзан Фентон

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