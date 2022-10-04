Россия стремительно движется к криптовалюте

Россия меняет свое отношение к криптовалюте Гетти Изображений

Всего несколько месяцев назад кремлевские чиновники относились к криптовалютам так же холодно, как к сибирской зиме.

Затем последовало вторжение в Украину и санкции, введенные рядом стран, препятствовавшие доступу России к мировой банковской системе. Удивительный, анонимный и недорогой способ осуществления платежей через международные границы, который также угрожает привилегированному положению доллара в качестве мировой резервной валюты, перестал казаться плохой идеей.

Сейчас Москва активно обращается к криптовалютам и планирует ввести цифровой рубль в начале следующего года, стремясь модернизировать свою финансовую систему и усилить свое влияние в мировой финансовой системе. Тем временем у Евросоюза другие идеи и на прошлой неделе ужесточили ограничения на присутствие криптовалюты в России.

«Тема цифровых финансовых активов, цифровых рублей и криптовалют в настоящее время обостряется в обществе, поскольку страны Запада вводят санкции и создают проблемы для банковских переводов, в том числе в международных расчетах», — заявил Анатолий Аксаков, председатель финансового комитета Государственной Думы РФ. . цитируется Рейтер Как она рассказывает парламентской газете.

«Если мы это выпустим, другие страны начнут активно использовать его в дальнейшем, и контроль Америки над мировой финансовой системой фактически прекратится», — добавил Аксаков.

Заместитель министра финансов Алексей Моисеев Он сказал Ранее в прошлом месяце Центральный банк России одобрил планы по легализации цифровых валют для трансграничных платежей.

«Но теперь США ужесточают санкции», — говорит Омид Малкан, доцент, который читает лекции по блокчейну и криптовалюте в бизнес-школе Колумбийского университета. «Это создает стимул для стран пытаться найти альтернативную валюту для решения таких вопросов, как трансграничная торговля, потому что тогда вы больше не зависите от экономических санкций США».

Это изменение ситуации произошло после того, как в январе страна потребовала полного запрета операций с криптовалютой, включая торговлю, выпуск и майнинг. Затем, в июле, президент Владимир Путин подписал закон о запрете использования криптовалюты в качестве средства оплаты отечественных товаров и услуг.

Стремясь помешать попыткам России сохранить место в международных финансах, Евросоюз не позволит гражданам страны хранить активы на криптовалютных кошельках в Евросоюзе. Но это может быть пустой угрозой.

«Если это некастодиальный кошелек, такой как Metamask, то это бессмысленное заявление, поскольку каждый пользователь делает это локально на своих устройствах и может делать это из любого места. Мы не можем знать, где они на самом деле находятся», — говорит Малкан. владелец актива знает вашего клиента».

Говорят, что Москва демонстрирует свое новое отношение к криптовалюте другими способами. это Планирование Чтобы обеспечить электроэнергией энергозатратные майнинговые фермы в соседнем Казахстане, энергетическая монополия «Интер РАО» напрямую взаимодействует с компаниями в бывшей советской республике, российский портал деловой информации РБК цитирует Bitcoin.com. RY

По его словам.

Тем временем пророссийские группы используют криптовалюту для сбора средств на военные операции через зашифрованное приложение для обмена сообщениями Telegram, Крис Янчевски из TRM Labs. Он сказал на CNBC. Он заявил, что после вторжения России в Украину в феврале было собрано 400 000 долларов, и что эта сумма, вероятно, возрастет.