Россия стремится заменить западные технологии для увеличения экспорта газа

Отчаявшись найти новые рынки для огромного количества природного газа, которое она когда-то поставляла в Европу по трубопроводу, Россия поставила перед собой задачу резко увеличить свои возможности по экспорту топлива по морю.
Загвоздка в том, что для этого нужно разработать собственную технологию, причем быстро.
Россия хочет утроить свой экспорт СПГ к концу десятилетия, и это амбициозная цель, которая сделает ее крупным поставщиком и, что более важно, позволит обладателю крупнейших в мире запасов природного газа выйти на столь необходимые новые потребительские рынки. Для этого Москва развивает свои технологии сжижения, чтобы стремительно конкурировать с лучшими производителями оборудования для СПГ от Франции до США, которые покинули Россию после вторжения на Украину в феврале 2022 года.
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