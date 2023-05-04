Россия стремится заменить западные технологии для увеличения экспорта газа

Отчаявшись найти новые рынки для огромного количества природного газа, которое она когда-то поставляла в Европу по трубопроводу, Россия поставила перед собой задачу резко увеличить свои возможности по экспорту топлива по морю.

Загвоздка в том, что для этого нужно разработать собственную технологию, причем быстро.

Россия хочет утроить свой экспорт СПГ к концу десятилетия, и это амбициозная цель, которая сделает ее крупным поставщиком и, что более важно, позволит обладателю крупнейших в мире запасов природного газа выйти на столь необходимые новые потребительские рынки. Для этого Москва развивает свои технологии сжижения, чтобы стремительно конкурировать с лучшими производителями оборудования для СПГ от Франции до США, которые покинули Россию после вторжения на Украину в феврале 2022 года.