Россия стремится «захватить» спутник на западной орбите; Эксперты опасаются, что Москва может повредить «оборудование»

Россия выступила с предупреждениями, угрожая захватить контроль над немецким спутником на орбите Земли и вывести его из «безопасного режима».

Согласно с Согласно недавнему отчету, российские ученые сейчас пытаются контролировать Германию. спутник Это более миллиона миль от Земли.

Три года назад российская ракета-носитель «Протон» успешно запустила космический аппарат «Спектр-РГ». В его состав входят немецкий рентгеновский монитор — erOSITA и российский мощный рентгеновский телескоп ART-XC.

Однако после вторжения России в Украину Германия приостановила сотрудничество с Роскосмосом. Стимулирует eROSITA перейдет в безопасный режим 26 февраля. Этот шаг разозлил российских чиновников, которые теперь хотят восстановить контроль над инструментом.

Дмитрий Рогозин, явный руководитель Роскосмоса, теперь планирует взять под свой контроль телескоп. «Я дал указание начать работы по восстановлению работы немецкого телескопа в системе «Спектр-РГ», чтобы он работал в связке с российским телескопом», — сказал Рокосин в эфире российского государственного телевидения. Цитируется Немецкий телеканал Deutsche Welle.

«Несмотря на требование Германии закрыть один из двух телескопов «Спектр-РГ», российские специалисты призывают ее продолжить работу», — добавил он. «Роскосмос примет соответствующие решения в будущем».

С другой стороны, официальные лица Германии предупредили, что работа eROSITA без участия Германии может нанести ей ущерб.

Глава Роскосмоса возмущен тем, что Германия приостановила эксплуатацию космического корабля «Спектр-РГ». «Те, кто решил закрыть телескоп — потому что их профашистские взгляды так близки нашим врагам, не имеют морального права останавливать эти исследования для человечества», — сказал Рокосин.

Космический аппарат «Спектр-РГ»

В рамках сотрудничества между российским Роскосмосом и немецким космическим агентством DLR в 2019 году российская тяжелая протонная ракета вывела на орбиту телескоп «Спектр-Рентген-Гамма».

Космический аппарат «Спектр-РГ» массой 1,2 тонны находится на орбите в 1,5 миллиона километров от Земли. Рентгеновская лаборатория была создана с целью обнаружения и наблюдения галактик и сверхмассивных черных дыр.

«Роскосмосу» была поставлена ​​задача построить космический корабль «Спектр-РГ». Напротив, Институту Макса Планка в Германии было поручено спроектировать и построить Erosita, флагманский инструмент Центра космических исследований внеземной физики.

Эросита начала отслеживать вселенную после ее выпуска в конце 2019 года, и ожидалось, что она будет делать это в течение следующих семи лет.

Затем, в конце февраля этого года, Россия начала вторжение в Украину, что побудило Германию и многие западные страны приостановить научное сотрудничество с Россией.

В то время Erosita завершила четыре из восьми запланированных съемок «всего неба» и была приостановлена, когда Германия решила, что больше не будет участвовать в проекте.

Между тем решение о перезапуске «Эрочиты» раскритиковал научный руководитель Института космических исследований РАН Лев Желеный. Вестник Правительства России Востребованный Все ученые «категорически против» этой идеи по политическим и техническим причинам.

Елени говорит, что неясно, действительно ли российские астрономы научатся использовать Erochita или опубликуют какие-либо научные результаты в результате обмена международными публикациями.

По сообщению российского информационного агентства «Интерфакс», научный руководитель проекта «Спектр-РГ» Рашид Саняв обеспокоен тем, что российские ученые могут случайно повредить немецкий телескоп. Сообщено.

Кроме того, Рогоз также подчеркнул напряженность вокруг Международной космической станции (МКС). Он еще раз рассказал о том, как глобальное давление на Международную космическую станцию ​​(МКС) и Россию может привести к выходу из московской программы.

«Цель санкций — убить российскую экономику, ввергнуть наш народ в отчаяние и голод и поставить нашу страну на колени», — заявил разгневанный лидер в апреле.

«Я считаю, что восстановление нормальных отношений между партнерами по Международной космической станции и другим совместным проектам возможно только путем полного и безоговорочного устранения незаконных барьеров».

Рогозин также заявил, что «в будущем» представит правительству России свои идеи о «времени завершения сотрудничества в рамках МКС». Однако НАСА продолжает недооценивать эти угрозы.

Тем не менее, еще предстоит увидеть, что ждет в будущем российскую станцию ​​мониторинга агрессии.