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Россия стремится «захватить» спутник на западной орбите; Эксперты опасаются, что Москва может повредить «оборудование»

9 июня, 2022
Vsevolod Egorov

Россия выступила с предупреждениями, угрожая захватить контроль над немецким спутником на орбите Земли и вывести его из «безопасного режима».

Согласно с Согласно недавнему отчету, российские ученые сейчас пытаются контролировать Германию. спутник Это более миллиона миль от Земли.

Три года назад российская ракета-носитель «Протон» успешно запустила космический аппарат «Спектр-РГ». В его состав входят немецкий рентгеновский монитор — erOSITA и российский мощный рентгеновский телескоп ART-XC.

Однако после вторжения России в Украину Германия приостановила сотрудничество с Роскосмосом. Стимулирует eROSITA перейдет в безопасный режим 26 февраля. Этот шаг разозлил российских чиновников, которые теперь хотят восстановить контроль над инструментом.

Рендер художника космического корабля «Спектр-РГ».

Дмитрий Рогозин, явный руководитель Роскосмоса, теперь планирует взять под свой контроль телескоп. «Я дал указание начать работы по восстановлению работы немецкого телескопа в системе «Спектр-РГ», чтобы он работал в связке с российским телескопом», — сказал Рокосин в эфире российского государственного телевидения. Цитируется Немецкий телеканал Deutsche Welle.

«Несмотря на требование Германии закрыть один из двух телескопов «Спектр-РГ», российские специалисты призывают ее продолжить работу», — добавил он. «Роскосмос примет соответствующие решения в будущем».

С другой стороны, официальные лица Германии предупредили, что работа eROSITA без участия Германии может нанести ей ущерб.

Глава Роскосмоса возмущен тем, что Германия приостановила эксплуатацию космического корабля «Спектр-РГ». «Те, кто решил закрыть телескоп — потому что их профашистские взгляды так близки нашим врагам, не имеют морального права останавливать эти исследования для человечества», — сказал Рокосин.

Космический аппарат «Спектр-РГ»

В рамках сотрудничества между российским Роскосмосом и немецким космическим агентством DLR в 2019 году российская тяжелая протонная ракета вывела на орбиту телескоп «Спектр-Рентген-Гамма».

Космический аппарат «Спектр-РГ» массой 1,2 тонны находится на орбите в 1,5 миллиона километров от Земли. Рентгеновская лаборатория была создана с целью обнаружения и наблюдения галактик и сверхмассивных черных дыр.

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«Роскосмосу» была поставлена ​​задача построить космический корабль «Спектр-РГ». Напротив, Институту Макса Планка в Германии было поручено спроектировать и построить Erosita, флагманский инструмент Центра космических исследований внеземной физики.

Эросита начала отслеживать вселенную после ее выпуска в конце 2019 года, и ожидалось, что она будет делать это в течение следующих семи лет.

Затем, в конце февраля этого года, Россия начала вторжение в Украину, что побудило Германию и многие западные страны приостановить научное сотрудничество с Россией.

В то время Erosita завершила четыре из восьми запланированных съемок «всего неба» и была приостановлена, когда Германия решила, что больше не будет участвовать в проекте.

Между тем решение о перезапуске «Эрочиты» раскритиковал научный руководитель Института космических исследований РАН Лев Желеный. Вестник Правительства России Востребованный Все ученые «категорически против» этой идеи по политическим и техническим причинам.

Елени говорит, что неясно, действительно ли российские астрономы научатся использовать Erochita или опубликуют какие-либо научные результаты в результате обмена международными публикациями.

По сообщению российского информационного агентства «Интерфакс», научный руководитель проекта «Спектр-РГ» Рашид Саняв обеспокоен тем, что российские ученые могут случайно повредить немецкий телескоп. Сообщено.

Кроме того, Рогоз также подчеркнул напряженность вокруг Международной космической станции (МКС). Он еще раз рассказал о том, как глобальное давление на Международную космическую станцию ​​(МКС) и Россию может привести к выходу из московской программы.

ЕКА - Где находится Международная космическая станция?
Изображение файла: Международная космическая станция

«Цель санкций — убить российскую экономику, ввергнуть наш народ в отчаяние и голод и поставить нашу страну на колени», — заявил разгневанный лидер в апреле.

«Я считаю, что восстановление нормальных отношений между партнерами по Международной космической станции и другим совместным проектам возможно только путем полного и безоговорочного устранения незаконных барьеров».

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Рогозин также заявил, что «в будущем» представит правительству России свои идеи о «времени завершения сотрудничества в рамках МКС». Однако НАСА продолжает недооценивать эти угрозы.

Тем не менее, еще предстоит увидеть, что ждет в будущем российскую станцию ​​мониторинга агрессии.

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