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Менее чем через две недели после того, как «Макдоналдс» заключил сделку о продаже сотен своих российских ресторанов местному покупателю, начала вырисовываться картина того, как заброшенные бургерные могли бы работать без участия Америки. «Единственный способ», «весело и вкусно», «то же самое» и «бесплатный выход» — вот фразы, появлявшиеся в российских заявках на товарные знаки, которые государственное информационное агентство РБК охарактеризовало как запросы на новый имя.

Неясно, отражают ли заявки названия потенциальных новых ресторанов, а не маркетинговые лозунги. Представители сети быстрого питания никак не прокомментировали заявки. Также неясно, были ли депозиты внесены сибирским покупателем 850 местных магазинов или вообще какой-либо другой организацией.

В сообщении в Telegram РБК процитировал заявление пресс-службы «Макдоналдс Россия»: «В данный момент мы работаем над созданием нового бренда и уже отправили заявки на регистрацию нескольких наименований. В будущем одно из будут выбраны все зарегистрированные имена.»

Однако документы указывают на то, что Россия предпринимает шаги по формированию новой идентичности ресторанов на руинах давнего партнерства между чикагской компанией и McDonald’s, говорят эксперты.

«Россия пытается рассказать историю так: «Мы можем добиться большего успеха по-своему, и нам не нужны плохие крупные западные капиталисты», — сказала Кристин Фарли, профессор Американского университета, специализирующаяся на интеллектуальной собственности.

С уходом McDonald’s из России разрываются 30-летние отношения

Сотни компаний разорвали связи с Россией после вторжения Москвы в соседнюю Украину 24 февраля. Некоторые, такие как энергетические гиганты BP и Shell, списали там огромные инвестиции. Дочерняя компания Google объявила о банкротстве после конфискации ее банковских счетов. McDonald’s решил продать свои российские активы местному покупателю в надежде на упорядоченный переход, который защитит рабочие места и уменьшит побочный ущерб для его бизнеса. READ Несмотря на российскую трясину, в Киеве все идет своим чередом

В письме McFamily от 16 мая к франчайзи, сотрудникам и поставщикам президент и генеральный директор McDonald’s Крис Кемпзински сформулировал решение уйти как упрек войне в Украине и вызванному ею гуманитарному кризису. Он также сослался на «нестабильный» деловой климат, который сделал невозможными некоторые основные операции из-за шквала западных санкций. Он сказал, что это был первый случай, когда McDonald’s, представленный более чем в 100 странах, отказался от крупного международного рынка.

Невозможно игнорировать гуманитарный кризис, вызванный войной на Украине, пишет Кемпзински.

Через несколько дней компания Он сказал Согласно заявлению, он заключил договор купли-продажи с российским лицензиатом Александром Говором. В соответствии с соглашением, Говор приобретет весь портфель ресторанов McDonald’s и будет управлять ресторанами под новым брендом. Ранее он управлял 25 ресторанами McDonald’s в Сибири.

Соглашение по-прежнему подлежит утверждению регулирующими органами. На прошлой неделе McDonald’s в России заявил, что планирует вновь открыть рестораны для публики уже 12 июня под новым названием, которое будет предлагаться отдельно. По данным Рейтер.

Спустя месяц войны эти компании все еще пытаются выбраться из России

Еще неизвестно, будет ли новый бизнес носить отличительные черты знаменитых брендов Big Mac и Chicken McNuggets.

Кемпзински пояснил, что ни одна российская компания не может использовать название, логотип, бренд или меню «Макдоналдс», поскольку они начинают «деархирование» в своих ресторанах. Но юристы, знакомые с российским правительством и правовой системой, сомневаются, что российские власти будут уважать права интеллектуальной собственности американских компаний.

Документы о товарных знаках, рассмотренные The Washington Post, были зарегистрированы юридическим лицом под названием «McDonalds OOO», аналогичное коммерческому обозначению LLC. Многие из них, кажется, указывают на различные уникальные аспекты работы McDonald’s в России, но с очень русским взглядом на это, сказал адвокат по товарным знакам округа Колумбия Джош Гербен. READ Весь мир станет свидетелем быстрого восстановления экономики на освобожденных землях Азербайджана.

Гербин сказал во вторник, что одна из фраз, зарегистрированных под торговой маркой, примерно переводится как «бесплатная оплата», русская фраза, используемая пунктами обмена валюты, чтобы показать свою готовность принять заказ клиента. Другой примерно переводится как «такой же».

«Это показывает, что преемник «Макдоналдс» в России рассчитывает на чистый старт», — сказал Гербен. «Не похоже, что они пытаются использовать бренд McDonald’s, чтобы продвинуться вперед, но они могут делать что-то, что намекает на прошлое».

Первый McDonald’s открылся в России в январе 1990 года, когда это был еще Советский Союз. Ресторан сразу же стал пользоваться успехом у россиян, и тысячи людей выстроились в очередь, чтобы попробовать первый «Биг Мак» на Пушкинской площади в Москве.

В своем письме Кемпчински не исключил возвращения в Россию и не уточнил, что следует изменить для возвращения McDonald’s.