Россия строит оборонительные рубежи на оккупированных территориях Украины, поскольку ракетные удары продолжаются

Киев, Украина (AFP) – Российские власти строят оборонительные позиции на оккупированных территориях Украины и в приграничных районах России, отражая опасения, что украинские силы могут атаковать на новых участках 1000-километровой (620-мильной) линии фронта. случаться. Его девятый месяц.

В последние недели Украина в основном сосредоточила свои контрудары на Херсонщине. Их постоянные артиллерийские обстрелы отрезали основные переправы через реку Днепр, разделяющую южный регион, в результате чего российские войска на Западном берегу оказались без снабжения и уязвимыми для окружения.

Кирилл Стримосов, заместитель главы областной администрации, созданной Россией в Херсоне, заявил в воскресенье в радиоинтервью, что линии обороны России «были укреплены, и ситуация остается стабильной» со времен местных властей. настоятельно рекомендует Все жители столицы края и близлежащих районов должны быть эвакуированы в субботу паромной переправой на восточный берег реки.

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Этот регион является одним из четырех, которые президент России Владимир Путин незаконно аннексировал в прошлом месяце и в четверг ввел в них российское военное положение. Херсон был в руках русских с первых дней войны, но украинские войска добились прогресса в его возвращении.

Поддерживаемая Кремлем областная администрация сообщила, что около 20 000 херсонцев переселились в места на восточном берегу Днепра. В воскресенье украинские военные заявили, что российские военные также вывели своих офицеров из районов на Западном берегу, оставив недавно мобилизованные и неопытные силы.

Заявление Украины не может быть проверено независимо.

По мере того, как Украина продвигается на юг после освобождения Харьковской области на севере в прошлом месяце, власти в западных провинциях России, граничащих с северо-востоком Украины, выглядят напряженными.

В воскресенье губернатор Курской области Роман Старовит сообщил, что построены две линии обороны, а третья линия будет завершена к 5 ноября.

Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что в Белгородской области также установлены оборонительные рубежи. И опубликовал в субботу снимки линий бетонных блоков в виде пирамиды, препятствующих движению бронетехники.

В Луганской области на востоке Украины строятся дополнительные оборонительные позиции, согласно заявлению Евгения Пригожина, российского бизнесмена-миллионера по прозвищу «повар Путина». Пригожину принадлежит группа военных наемников «Вагнер», сыгравшая заметную роль в войне.

Он сказал, что его компания строит «линию Вагнера» в Луганской области, еще одной украинской области, которую Путин незаконно аннексировал в прошлом месяце. Пригожин опубликовал в среду фотографии, на которых запечатлена часть недавно построенных оборонительных и траншейных систем к юго-востоку от города Кремена.

Министерство обороны Великобритании заявило в воскресенье, что «проект указывает на то, что Россия прилагает значительные усилия для подготовки глубокой обороны за нынешней линией фронта и, вероятно, сдержит любые стремительные украинские контратаки».

Луганск был захвачен российскими войсками несколько месяцев назад. Промосковские сепаратисты провозгласили независимые республики в этом регионе и в соседнем Донецке восемь лет назад, и Путин поставил своей целью контроль над обеими областями в начале войны.

Институт изучения войны, вашингтонский аналитический центр, заявил в воскресенье, что последняя стратегия России по нацеливанию на электростанции, по-видимому, направлена ​​на то, чтобы уменьшить волю украинцев к войне и заставить правительство в Киеве выделять больше ресурсов на защиту гражданских лиц и энергетическая инфраструктура.

Она сказала, что эти усилия вряд ли повредят моральному духу Украины, но будут иметь значительные экономические последствия.

Генеральный штаб украинской армии заявил, что в девяти регионах Украины, от Одессы на юго-западе до Харькова на северо-востоке, за последние сутки произошло больше атак на объекты энергетики и другой жизненно важной инфраструктуры. Сообщается о 25 ударах российской авиации и более 100 ракетно-артиллерийских ударах по территории Украины.

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Российские атаки привели к экстренной остановке производства удобрений на крупном химическом заводе на северо-западе Украины. Оператор станции «Ривнеазот» заявил в воскресенье, что приостановка не представляет опасности для окружающей среды.

Ночью российские ракеты С-300 нанесли удар по жилому кварталу Николаева, в результате чего три человека получили ранения, сообщает Южное командование ВСУ. В сообщении Facebook говорится, что два многоквартирных дома, стадион и склад были повреждены или разрушены.

На снимках, которыми поделились местные СМИ и чиновники в Telegram, виден отрезанный с одной стороны жилой дом, а на прилегающей территории груды щебня среди луж.

Тем временем украинские силы контрнаступления в Херсонской и Запорожской областях нанесли удары по подконтрольным России объектам, в частности в городе Новая Каховка, и за всю операцию нанесли 17 авиаударов, сообщает Генштаб ВСУ.

А украинская армия заявила в воскресенье в Telegram Post, что за минувшие сутки уничтожила 14 беспилотников российско-иранского производства.

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Мэр Энергодара, где находится Запорожская атомная электростанция, сообщил о нападении на гостиницу, используемую российскими оккупационными силами и людьми, сотрудничающими с ними. Не ясно, был ли кто-то ранен.

С другой стороны, украинские спецслужбы заявили в воскресенье, что они надолго задержали главу крупного авиадвигателестроительного завода, обвинив его в сотрудничестве с Россией по поставке военной техники российским штурмовикам.

Вячеслав Богуслав, глава завода «Мотор Сич» в Запорожье, и еще один высокопоставленный чиновник завода были назначены для сотрудничества и «помощи государству-агрессору».

В заявлении Службы безопасности Украины говорится, что эти двое обвиняются в сговоре с российским производителем оружия, близким к Кремлю, для снабжения российских войск двигателями и запасными частями украинского производства. СБУ описала сложную схему с использованием посредников в трех странах для обхода санкций против России.

«Мотор Сич» — один из ведущих производителей в Украине и крупный производитель авиационных двигателей еще с советских времен. Его объекты неоднократно подвергались ударам России во время войны.