Россия строит песочницу для трансграничных крипто-тарифов

Местные СМИ сообщили, что компания, занимающаяся экспортом из России, сейчас работает над созданием песочницы для международных криптоплатежей. Цель состоит в том, чтобы выявить потенциальные нормативные и технические проблемы для решений с цифровыми активами.

Россия готовится протестировать криптовалютные тарифы на экспорт в специальной песочнице

Российский экспортный центр (РЭЦ), Государственное агентство, поддерживающее российский экспорт, сейчас рассматривает использование цифровых валют в качестве альтернативы международным решениям в условиях санкций.

Организация считает, что создание «трансграничной цифровой песочницы» является многообещающим начинанием. Проект направлен на создание возможностей для финтех-компаний осуществлять платежи с использованием цифровых финансовых инструментов от имени российских экспортеров и импортеров.

Решения в криптовалютах представляют собой альтернативную платежную систему, которая сейчас развивается невероятно быстро, говорит глава НОЦ Вероника Никишина. Он говорил на Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге:

Как компания-разработчик, которая улавливает все современные тенденции, мы сейчас внимательно изучаем возможности стать пилотной цифровой песочницей для использования криптовалют в трансграничных платежах.

Никишина, которого цитирует ТАСС, сообщила, что компания уже собирает представителей финтех-компаний и регулирующих органов и тесно сотрудничает с Росфинмониторингом, центральным банком России и финансовым органом страны. Чиновник отметил, что без этих участников было бы невозможно создать все уровни криптоплатежей.

Директор НОЦ подчеркнул важность создания песочницы «для выявления всех потенциальных рисков с точки зрения регулирования и технологий». Вероника Никишина надеется, что это позволит ей в будущем платить быстро и надежно.

Этот шаг был предпринят после того, как Банк России, убежденный противник легализации криптовалют в стране, смягчил свою позицию в отношении криптовалют во внешнеторговых соглашениях на фоне ограничений Запада в отношении финансов России после военного вторжения в Украину.

Большинство российских компаний согласны с тем, что рубль должен быть единственным законным платежным средством в России, поскольку власти готовятся принять всеобъемлющие правила криптовалюты. Ранее на этой неделе Госдума одобрила законопроект о запрете использования криптовалюты в качестве платежного средства, но открыла двери для исключений из других федеральных законов.

Как вы думаете, Россия начнет использовать криптовалюты для международных расчетов? Поделитесь своими ожиданиями в разделе комментариев ниже.

Любомир Дасев Любомиру Дасеву, журналисту из Восточной Европы, увлекающемуся технологиями, нравится цитата Хитченса: «Быть ​​писателем — это то, что я есть, а не то, что я есть». Помимо криптографии, блокчейна и финтеха, есть еще два источника международного политического и экономического вдохновения.



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