Россия считает, что Договор по космосу 1967 года применим к лунным ресурсам, говорит дипломат – Science & Space

Организация Объединенных Наций, 26 октября. / ТАСС /. Россия исходит из того, что принципы и правила Договора по космосу 1967 года полностью применимы в отношении ресурсов на Луне и других небесных телах, – заявил представитель Постоянного представительства Российской Федерации при ООН Глория Агарунова. сказал в понедельник. В Четвертом комитете Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций.

Дипломат отметил важность «развития широкого международного сотрудничества по вопросам исследования и использования космического пространства при ведущей роли Комитета по использованию космического пространства в мирных целях и на основе общепризнанных принципов и норм международного космического права, кодифицированных, в частности, в Договоре по космосу 1967 года “. Она добавила, что Россия поддерживает «всестороннее обсуждение вопроса освоения и использования космических ресурсов в рамках Генассамблеи ООН и ее космического комитета».

Российский дипломат заявил, что «искусственно ускоренное согласование норм и стандартов деятельности в области космических ресурсов вне комиссии чревато серьезными рисками», добавив, что Россия исходит из того, что «принципы и правила Договор по космосу 1967 года полностью применим в отношении космических ресурсов, включая ресурсы Луны и других небесных тел ».

Дипломат отметил, что Россия приветствует заявки Анголы, Бангладеш, Кувейта, Панамы и Словении на вступление в Комитет ООН по использованию космического пространства в мирных целях в качестве полноправных членов.