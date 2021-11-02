Россия считает, что представленный Соединенным Королевством проект резолюции по космосу неприемлем – посол ООН – мир

Организация Объединенных Наций, 1 ноября. / ТАСС /. Заместитель постоянного представителя России при отделении ООН в Женеве Андрей Белоусов заявил в понедельник, что британский проект резолюции ООН по космосу имеет серьезные недостатки и игнорирует принципиальные подходы России.

Он сказал на заседании Первого комитета Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, что «проект резолюции Первого комитета должен быть сосредоточен на предотвращении гонки вооружений в космическом пространстве, а не на космической безопасности в ее широком толковании». Россия поддерживает создание открытых рабочих групп для обсуждения наиболее актуальных вопросов разоруженческой повестки дня с целью достижения компромиссных решений.

«В то же время у нас есть серьезные вопросы по поводу мандата Открытой рабочей группы, которая имеет косвенное отношение к задаче предотвращения гонки вооружений в космическом пространстве», – отметил он. «Он предусматривает возможность рассмотрения рекомендаций относительно использования возможных правил и принципов ответственного поведения в будущих юридически обязательных соглашениях».

По мнению российского дипломата, этого недостаточно. «У нас есть более, не менее принципиальные вопросы как к документу, так и к его авторам», – сказал он. Мы неоднократно сообщали о них нашим британским коллегам ».

«Учитывая то, что проект резолюции имеет серьезные недостатки и игнорирует наши принципиальные подходы, мы считаем этот документ неприемлемым в его нынешнем виде. Россия проголосует против», – подчеркнул он.