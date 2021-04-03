Economy

Россия теперь требует, чтобы все смартфоны и устройства были с российским программным обеспечением

3 апреля, 2021
Marfa Fedoroa

Президент России Владимир Путин разговаривает по телефону.

Алексей Дружинен / AFP / Getty Images

  • Сейчас действует новый российский закон, который требует устанавливать на устройства российское программное обеспечение.
  • Его цель – позволить российским софтверным компаниям конкурировать с иностранными компаниями.
  • Некоторые называют это «законом против Apple», хотя Apple выполнила это правило.
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В настоящее время Россия требует, чтобы все умные устройства в стране, включая смартфоны, компьютеры и смарт-телевизоры, были предварительно установлены с российским программным обеспечением, что некоторые местные жители назвали «законом против Apple».

Новое вступило в силу в четверг и применяется ко всем устройствам, приобретенным в стране с этого дня.

Рейтер отметил Россия видит в этом способ помочь российским компаниям-разработчикам программного обеспечения конкурировать с мировыми компаниями.

Правоохранитель добавил, что этот закон является проблемой для Apple, поскольку многие в стране описывают его как «закон против Apple».

Но в прошлом месяце Apple согласилась разрешить людям устанавливать российское программное обеспечение при настройке телефонов, сообщает Reuters.

Компания заявила, что будет предлагать пользователям приложения от российских разработчиков, когда они активируют и настраивают свои новые телефоны, но сообщила, что все приложения проверяются на соответствие политике конфиденциальности и безопасности Apple.

Это означает, что пользователи смогут выбирать российские приложения перед иностранными при настройке своего устройства.

В четверг в твите iOS-разработчик Тянь Чжан поделился видео о новом процессе установки.

Теперь в настройках отображается экран «В соответствии с требованиями российского законодательства, продолжать отображать приложения, доступные для загрузки».

Нажав «Продолжить», пользователь попадет в список приложений российского производства, в том числе несколько приложений от поискового гиганта Яндекс.

Россия пытается подавить американские технологические компании в стране и усилить их зависимость от контролируемого государством «суверенного Интернета». В прошлом месяце Россия замедлила работу Твиттера в ответ на отказ компании удалить большую часть запрещенного контента, но это закончилось блокировкой нескольких других областей, включая веб-сайт Кремля.

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