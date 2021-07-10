Россия тестирует недавно разработанную парашютную систему на служебных собаках. Посмотреть вирусное видео

Россия проверяет, могут ли собаки сойти с парашютом с самолета, если вертолеты или самолеты не могут приземлиться. Сцены первого тестового приземления становятся безумно вирусными в социальных сетях. Компания «Технодинамика», входящая в госкорпорацию «Ростех», разработала парашюты, которые могут сбрасывать человека со служебной собакой в ​​нежелательном месте для посадки самолета или вертолета.

Во вторник TechnoDynamica сообщила, что находится на завершающей стадии тестирования недавно разработанного устройства. На кадрах, переданных государственными СМИ, видно, как немецкая овчарка ныряет с самолета, летящего на высоте 13000 футов. «Четвероногие сотрудники правоохранительных органов часто участвуют в военных и спасательных операциях, но иногда животному требуется много времени, чтобы добраться до места назначения, что делает невозможным приземление на вертолете или самолете», – говорится в заявлении компании.

Седло для парашюта, разработанное Technodynamica, предназначено для одинарных и тандемных язычков. Согласно сообщению The Moscow Times, испытуемые «почувствовали себя лучше» после приземления. Паразитолог-испытатель Андрей Торопков говорит, что сначала собаки немного нервничают, когда открывается дверь самолета, но со временем успокаиваются. «Животные нервничают, когда открывается дверь, дует ветер и шум, но они благодарны кинологу. Без них очень сложно», – цитирует Торопкова новостной портал.

Производители заявляют, что работают над увеличением вдвое максимальной высоты прыжков с парашютом для собак до 8000 метров. Ожидается, что испытания будут завершены к концу 2021 года.

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