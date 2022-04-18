Москва:

Российское государственное телевидение в понедельник показало видео, в котором рассказывается о захвате премьер-министром Борисом Джонсоном «британской» борьбы за Украину, требуя, чтобы они договорились о его освобождении.

Двум некрасивым мужчинам, которых позже опознали как Шона и Эйдана Эслина, граждан Великобритании, было предложено обменяться мнениями с Виктором Медвецом, богатым украинским бизнесменом, близким к недавно арестованному президенту Владимиру Путину в прозападной стране.

В передаче не уточняется, где и кем удерживаются двое мужчин — либо российскими силами, либо союзниками сепаратистов в Москве на востоке Украины.

Эти записи были даны в интервью Андрею Руденко, журналисту российской государственной телерадиокомпании ВГТРК.

В клипе Руденко показывает видео, выпущенное двумя мужчинами жене Медвецука Оксане Марченко, с требованием перевода ее мужа в обе Британии.

Задержанные тогда попросили на английском языке передать бизнесмену.

В интервью британской Daily Telegraph в пятницу мать Эслина призвала к его освобождению.

Женщина по имени Энг Вуд сказала, что узнала своего 28-летнего сына из российской передачи из-за его уникальной татуировки.

«Айдан является военнослужащим Вооруженных сил Украины, и с ним следует обращаться как с военнопленным и гуманитарным человеком», — цитирует Вуда газета.

В видеороликах, циркулирующих в социальных сетях, с логотипом прокремлевского телеканала RT молодой человек указывает на то, что конфликт в Украине продолжается.

Неясно, были ли мужчины принуждены к просмотру этих видео.

Президент Украины Владимир Желенский предложил передать 67-летнего Медведева украинцам, которые в настоящее время находятся в России.

На вопрос о возможном обмене на прошлой неделе официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Медведев «не является гражданином России» и не знает, должна ли Москва вмешиваться в его дело.

(Эта история не редактировалась сотрудниками NDTV и была автоматически создана из синдицированного канала.)