Россия тратит 34 миллиарда долларов в фонд на черный день, несмотря на опасения по поводу инфляции

На рисунке показаны монеты российского рубля 26 октября 2018 г. Фотография сделана 26 октября 2018 г. REUTERS / Максим Шеметов

Россия увеличивает план расходов на дождливые дни на 900 млрд рублей

Дополнительные расходы не влияют на денежно-кредитную политику – finmin

Cenbank предупреждает об инфляционных рисках из-за больших расходов

Россия повышает рост ВВП до 2021 года и инфляционные ожидания

МОСКВА (Рейтер) – Россия потратит около 2,5 триллиона рублей (34 миллиарда долларов) из своего Фонда национального благосостояния в следующие три года, чтобы помочь возобновить экономический рост после пандемии, но она также должна позаботиться о том, чтобы не повышать инфляцию. , заявили официальные лица во вторник.

Сумма представляет собой увеличение по сравнению с 1,6 трлн рублей, согласованных только в этом месяце между правительством и центральным банком, с дополнительными средствами, предназначенными для Усть-Луги СПГ и газохимического комплекса, проекта, в котором Газпром (GAZP.MM ) вовлечен.

План расходов получил решительную поддержку со стороны правящей партии «Единая Россия», которая поддерживает президента Владимира Путина, который получил почти 50 процентов голосов на парламентских выборах 17-19 сентября, которые, по словам оппонентов, были омрачены массовым мошенничеством. Подробнее

Правительство надеется, что планы масштабных расходов приведут к значительному росту в преддверии президентских выборов в 2024 году, когда истекает срок действия плана, без разжигания инфляции, которая влияет на уровень жизни россиян. Подробнее

Министр финансов Антон Силуанов сказал: «Правительство ищет источники роста, и суверенный фонд благосостояния, привлекающий частные инвестиции, – неплохой инструмент. Главное, чтобы он не влиял на инфляцию, чтобы ставки центрального банка не повышались. ” .

Ранее во вторник министерство экономики повысило прогноз инфляции на конец года с 5% до 5,8%, что все еще выше целевого показателя центрального банка в 4%.

В этом году в России произошло пять крупных повышений процентных ставок, поскольку центральный банк пытается сдержать рост цен.

Риски

Центральный банк предупредил об инфляционных рисках, если Фонд национального благосостояния, который служит подушкой для нефтяных доходов России и на 1 сентября составил 190,5 млрд долларов, будет расходоваться чрезмерно свободно.

Силуанов сказал, что дополнительно согласованные по плану расходов 900 миллиардов рублей будут направлены на закупку иностранного оборудования и, следовательно, не окажут влияния на денежно-кредитную политику.

Во вторник министерство экономики отдельно заявило, что повышение процентных ставок центральным банком уже привело к снижению на 0,2 процентных пункта прогноза экономического роста России в 2022 году, который сейчас составляет 3%.

По словам Силуанова, чтобы сделать бюджетные расходы более сбалансированными, Россия уже распределяет 900 млрд рублей, изначально запланированных на 2023-24 годы, в том числе за счет предоставления девелоперу ВЭБу 190 млрд рублей.

Центральный банк заявил, что может продолжить повышение процентных ставок на предстоящих заседаниях совета директоров. Хотя Министерство экономики предупредило о рисках, связанных с повышением процентных ставок, оно повысило прогноз роста ВВП на этот год до 4,2% с июльской оценки в 3,8%.

В этом году у России уже есть профицит бюджета, который должен исчисляться в 2022-2023 годах, подкрепленный недавно объявленными налогами на производителей минерального сырья, угля и удобрений. Ожидается, что к 2024 году после президентских выборов он вернется к дефициту.

(1 доллар = 72,9891 рубля)

(Репортаж Дарьи Корсунской) Автор Катя Голубкова; Редакция Гарета Джонса

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