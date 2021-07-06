Россия тренирует боевые вертолеты, обещая защитить таджикско-афганскую границу

МОСКВА, 6 июля. (Рейтер) – Российские военные вертолеты, базирующиеся в Таджикистане, выпустили ракеты класса “воздух-поверхность” во время учений во вторник, заявив, что Москва полностью вооружена, чтобы помочь своим войскам обезопасить границу с Афганистаном в Центральной Азии.

Президент Таджикистана Эмомали Ракмон в понедельник приказал мобилизовать 20 000 военных резервистов для поднятия границы с Афганистаном после того, как более 1000 афганских сил безопасности бежали через границу в ответ на наступление боевиков Талибана.

Президент России Владимир Путин сказал Рехману в понедельник, что если бедной бывшей советской республике понадобится НАТО, НАТО поможет бороться с последствиями ее ухода из соседнего Афганистана.

Россия, одна из крупнейших зарубежных военных баз в Таджикистане с танками, вертолетами, беспилотными летательными аппаратами и штурмовиками, поможет обеспечить безопасность границы с Афганистаном напрямую и через региональную базу безопасности, говорится в заявлении Кремля.

Российское информационное агентство РИА цитирует слова советника президента Афганистана Ашрафа Гани, заявившего в понедельник, что правительственные силы планируют контратаку после того, как талибы потеряли земли в северных провинциях Афганистана.

Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко подтвердил это обещание в понедельник, цитируемое информационным агентством Интерфакс сообщение о том, что талибы теперь контролируют большую часть границ Афганистана.

«Ситуация там очень напряженная, потому что, по некоторым данным, до 70% таджикско-афганской границы в настоящее время контролируется талибами», – сказал Руденко.

Минобороны России заявило в понедельник, что два штурмовых вертолета Ми-24 и два военно-транспортных вертолета участвовали в учениях в Таджикистане, в ходе которых было выпущено более 15 ракет с наземным наведением.

В ходе учений моделировались нападения на незаконные вооруженные формирования, автомобили, огневые точки противника и складирование оружия.

Отчет Олжаса Аешова; Составлено Эндрю Осборном

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