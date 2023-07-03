Россия увеличивает военные расходы на фоне экономических санкций

Несмотря на непрекращающиеся усилия российских военных по укреплению своего присутствия в украинском конфликте, ощутимые успехи были ограничены. В результате Кремль увеличил свои финансовые расходы на армию.

По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), военные расходы России в этом году достигли 85,8 млрд долларов, что эквивалентно 6,6 трлн рублей, что составляет около 4,4% ВВП. Это представляет собой увеличение по сравнению с 3,6% до вторжения в феврале предыдущего года.

Российские военные расходы и отсутствие прозрачности

Согласно отчету Стокгольмского института, финансовые вложения России в армию превысили сумму, утвержденную Минобороны. Однако в отчете отмечается, что «темп роста был аналогичен тому, что был в начале 2022 года, и не свидетельствует о значительном скачке».

Далее в отчете говорится, что отсутствие прозрачности со стороны Кремля означает неуверенность в реальных военных расходах России, поскольку «анализировать российские военные расходы становится все труднее, поскольку правительство ограничило доступ к бюджетной информации».

Солдаты пророссийских сил ведут танк по улице рядом с разрушенным многоквартирным домом во время украинско-российского конфликта в городе Попасная Луганской области, Украина, 26 мая 2022 г. Александр Ермоченко/Reuters

При этом отмечается, что «весной 2022 года Минфин России прекратил публикацию детализированных расходов бюджета за отдельные периоды времени, а раскрывал только суммарные месячные доходы и расходы».

Экономическая жизнеспособность России

Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI) смог задокументировать увеличение военных расходов, хотя, по их словам, «Москва пытается ограничить бюджетные расходы на войну, чтобы уменьшить создаваемое ею экономическое воздействие и позволить преследование целей довоенной политики».

«Бюджет включает в себя Минобороны, военные пенсии и выплаты военизированным формированиям, таким как Росгвардия и Вагнер», — заявил исследователь СИПРИ.

Согласно отчету, «российская экономика способна выдержать такой уровень военных расходов, несмотря на жесткие экономические санкции. У России все еще есть финансовые ресурсы для финансирования войны и даже для увеличения военных расходов, если она сочтет это необходимым».

Ранее в этом году российский экономист Борис Грызлов заявил, что российское правительство планирует потратить в 2022 году 346 миллиардов долларов, из которых 46,1 миллиарда долларов предназначены для инвестиций в армию, а 36,9 миллиарда долларов, как ожидается, пойдут Федеральной службе безопасности (ФСБ).