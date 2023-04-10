Россия увеличивает экспорт дизельного топлива в Латинскую Америку после запрета ЕС

Этот контент был создан в России, где освещение российских военных операций в Украине ограничено законом.

МОСКВА (Рейтер) — Россия увеличила экспорт дизельного топлива в Бразилию и другие части Латинской Америки после введения запрета на поставки в Европу, сообщили трейдеры и данные Refinitiv Eikon.

Россия уже давно является основным поставщиком дизельного топлива в Европу, а нефтеперерабатывающие заводы не производят достаточного количества топлива для удовлетворения внутреннего спроса на дизельные автомобили. Но полное эмбарго ЕС на российские нефтепродукты с 5 февраля отвлекло экспорт российского дизельного топлива в Азию, Африку и Ближний Восток, а также поставки СТС.

Данные Refinitiv показали, что в прошлом месяце Россия отправила более 580 000 тонн в Латинскую и Южную Америку, из которых почти 440 000 тонн предназначались для Бразилии, а еще 140 000 тонн — для Панамы, Уругвая и Кубы.

Всего поставки дизельного топлива из подконтрольных России портов в Бразилию в январе-марте 2023 года составили 663 000 тонн против 74 000 тонн за весь 2022 год, согласно данным Refinitiv.

Согласно данным Refinitiv Eikon, по крайней мере одна партия дизельного топлива из России была перегружена с одного танкера на другой недалеко от порта Ломе в Того в прошлом месяце, а затем направилась в Южную Америку, возможно, в Бразилию.

Об этом сообщает Рейтер. Монтаж Сьюзан Фентон

Наши стандарты: Принципы доверия Thomson Reuters.