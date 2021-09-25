Россия увеличит свою долю низкоуглеродных источников энергии до 90% к 2035 году – вице-премьер – бизнес и экономика

Москва, 24 сентября. / ТАСС /. Вице-премьер Александр Новак, выступая на заседании энергетического диалога на высоком уровне в рамках Генеральной Ассамблеи ООН, сказал, что к 2035 году низкоуглеродные источники энергии составят 90% всех источников энергии в России.

«Благодаря государственной поддержке доля возобновляемых источников энергии в энергобалансе России увеличивается. Также разрабатываются решения по использованию чистых источников энергии для труднодоступных районов страны. Мы ожидаем доли безуглеродной энергетики. По его словам, источники (гидроэлектростанции, возобновляемые источники энергии, электростанции) в энергетическом балансе вырастут до 45% к 2035 году, а доля низкоуглеродных источников энергии достигнет 90%.

По его словам, энергобаланс России уже является одним из самых передовых в мире. Около 87% электроэнергии, производимой в России, производится из источников с нулевым или низким содержанием углерода.

«Из них 46% природного газа является« самым чистым »из всех ископаемых видов топлива. 41% потребляется углеродно-нейтральной генерацией – это гидроэлектростанции, атомные электростанции и энергия, вырабатываемая на основе возобновляемых источников энергии», – добавил он. …

Новак отметил, что природный газ еще долгое время останется одним из основных видов энергии в мировом энергетическом балансе из-за его экологичности. В связи с этим Россия продолжит диверсификацию поставок природного газа, в том числе сжиженного природного газа. «Мы рассчитываем увеличить производство СПГ до 140 миллионов тонн в год к 2035 году», – добавил он.