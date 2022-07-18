Россия уволила главу Роскосмоса Дмитрия Рогозина

Будапешт, 18 июля 2022 г. Президент России Владимир Путин освободил от занимаемой должности генерального директора Роскосмоса Дмитрия Рогозина. Публичные заявления Рогозина уже много лет вызывают международную критику.

Новым генеральным директором госкорпорации «Роскосмос» станет Юрий Борисов. Борисов стал вице-премьером России в 2018 году, а до этого занимал пост замминистра обороны.

Рогозин делает подстрекательские публичные заявления о международном сотрудничестве в космосе с начала российского вторжения в Украину. Он пригрозил вывести страну из программы Международной космической станции (МКС) в ответ на санкции против России. Пока ни одна из угроз не изменила политику Роскосмоса.

4 июля Российское космическое агентство (Роскосмос) опубликовало фотографии космонавтов, которые в настоящее время служат на Международной космической станции, с флагами двух оккупированных Россией областей Украины. Антиукраинская пропаганда вызвала международное осуждение.

На прошлой неделе Рогозин приказал астронавтам на Международной космической станции прекратить использование европейского манипулятора, прикрепленного к модулю «Нока». Это поставило под угрозу выход в открытый космос, поскольку космонавт Олег Артемьев и астронавт ЕКА Саманта Кристофоретти работали над одним роботом-манипулятором.